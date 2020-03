Trondheim Ap likevel ikke samstemte om Giske

Leder i Trondheim Ap, Hanne Moe Bjørnbet, opplyste etter møtet torsdag at styret hadde gjort et enstemmig vedtak når det gjelder innspill til valgkomiteen og ledelsen i fylkespartiet.

Nå viser det seg at to av ni medlemmer ikke var enige, skriver Adresseavisen.

– To personer ga beskjed etter styremøtet om at de ønsket å være avholdende, at de ikke ønsket at vi skulle ta stilling nå. Det fremkom ikke tydelig under møtet, det er jo litt vanskelig å stemme «avholdende» i et telefonstyremøte, men det har vi nå sørget for at blir rett i protokollen, sier Bjørnbet til avisen.

Flertallet i Trondheim Ap ønsker altså Giske som leder, mens hans eget lokallag ikke har satt ham på lista over kandidater til styret i Trøndelag Arbeiderparti.

Trondhjem Arbeidersamfunn vil heller ha ordfører Amund Hellesø i Nærøysund kommune som leder. Valgkomiteen innstiller innen 16. mars, mens årsmøtet i Trøndelag Ap er 21. og 22. mars.