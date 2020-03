Lederstriden i Venstre skal være avblåst – Grande fredet

Det opplyser en rekke sentrale kilder i og utenfor valgkomiteen til avisen. De mener Grande er fredet og at valgkomiteen tar signalet om å bevare freden som nå skal være i partiet.

Om en drøy uke skal valgkomiteen i Venstre møtes og avgjøre hvem som skal lede partiet i tiden fremover. Innstillingen skal være ferdig 6. mars.

Vinden ser altså ut til å ha snudd etter at en rekke fylkeslag før jul tok til orde for en fornyelse i partiledelsen, der flere ønsket Sveinung Rotevatn eller Abid Raja som partileder. Valgkomiteen skal ifølge DN ha fått over tusen innspill.

Da Frp gikk ut av regjeringen, satte Grande inn de to som ministere – Raja som kulturminister og Rotevatn som klima- og miljøminister. Samtidig skiftet hun ut hele statssekretær- og rådgiverapparatet – og dette kan samlet sett ha stilnet krav om fornyelse og større geografisk spredning.

Ifølge avisen skal både Rotevatn og Raja ha ønsker om å bli nestledere i en sammensetning der Grande fortsetter som leder.

Også stortingsrepresentant Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø har stilt seg til disposisjon til nestledervervet overfor valgkomiteen.