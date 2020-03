Medvind for Bernie, motvind for Biden

Tidligere visepresident Joe Biden har gjort det elendig så langt i Demokratenes nominasjonskamp, men håper at lørdagens nominasjonsvalg i South Carolina skal bli et vendepunkt.

Et klart flertall av de demokratiske velgerne i delstaten er afroamerikanere, som tidligere har vært skeptiske til Bernie Sanders.

Biden, som i åtte år var å finne ved siden av USAs første afroamerikanske president, ble på forhånd spådd klar seier i South Carolina. Det kunne ha snudd motgang til medgang i nominasjonskampen, men nå svinner håpet.

Rykker innpå

Meningsmålinger viser at Sanders har økende oppslutning blant USAs afroamerikanere og kan gjøre det langt bedre i South Carolina enn tidligere antatt, særlig blant de unge.

De to siste målingene , foretatt for CBS News og NBC News, gir Sanders 23 prosent oppslutning i delstaten, mens Biden får henholdsvis 28 og 27 prosent.

Enkelte analytikere utelukker ikke seier for Sanders, noe som langt på vei vil knuse Bidens håp om å bli presidentkandidat. For Sanders vil det derimot være en viktig vitamininnsprøytning før supertirsdag 3. mars, da det holdes nominasjonsvalg i hele 14 delstater, blant dem USAs to mest folkerike: Texas og California.

Disse to delstatene skal til sammen sende 643 delegater til Demokratenes landsmøte i Milwaukee i juli, der partiet tar den formelle avgjørelsen om hvem som skal bli presidentkandidat.

Brakseier i California

Sanders spås brakseier i liberale California, der han ifølge meningsmålingene har nærmere dobbelt så stor oppslutning som begge de to fremste utfordrerne, Biden og Michael Bloomberg.

Også i Texas leder Sanders på meningsmålingene , selv om det der ligger an til et langt jevnere løp med Biden.

Sanders har siden begynnelsen av februar også ledet på de nasjonale målingene og har nå et forsprang på drøyt 11 prosentpoeng på Biden og over dobbelt så stor oppslutning som både Bloomberg og Elizabeth Warren.

Stor bekymring

Ledelsen i det demokratiske partiet ser med stor bekymring på utviklingen. Mange ledende demokrater er overbevist om at det trengs en langt mer moderat kandidat enn den selverklærte sosialdemokraten Sanders for å beseire president Donald Trump i november.

Men kandidater som Biden, Bloomberg, Pete Buttigieg og Amy Klobuchar kjemper fortsatt mot hverandre og har splittet den moderate fløyen i partiet.

Sanders har på sin side langt på vei utmanøvrert Elizabeth Warren og råder nå grunnen alene som progressiv kandidat.

– Dersom han vinner i South Carolina, har toget forlatt stasjonen, sier en anonym partistrateg til nettstedet The Hill.

Snart avgjort

Rivalene har nå bare sju dager på seg til å stoppe Sanders, konstaterer The Hill, som viser til at det nå går slag i slag framover. Etter supertirsdag, der det til sammen skal fordeles 1.344 delegater, skal det velges ytterligere 365 delegater fra seks delstater 10. mars og 577 fra fire delstater, blant dem Florida, 17. mars.

Da kan det hele i praksis være avgjort, selv om det trengs 2.376 delegater på landsmøtet for å være sikret seier.

775 av dem som møter opp på landsmøtet i juli, er imidlertid såkalte superdelegater og kan stemme på hvem de vil. Her kommer partipisken inn i bildet, noe som neppe vil gå i Sanders' favør.

71 av superdelegatene har alt lovet å stemme på Biden, mens 23 har lovet å gi sin stemme til Sanders. Om de kommer til å holde løftet, blir først klart på landsmøtet.