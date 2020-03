Solberg krever EØS-svar fra de rødgrønne

– Partiene må tydelig og klart før valget avklare det standpunktet en rødgrønn regjering skal ha til EØS-avtalen, sier Solberg til Aftenposten og signaliserer at den lange valgkampen før stortingsvalget er i gang.

NHO-sjef Ole Erik Almlid stiller seg bak kravet fra statsministeren.

– NHO forventer at alle regjeringsalternativer i 2021 avklarer på forhånd hvor de står i forhold til EØS-avtalen. Punktum finale, sier han.

Solberg viser til at over 100.000 arbeidsplasser i Norge er direkte avhengig av avtalen. Hun er bekymret over at SV og Senterpartiet vil vrake avtalen.

Saken kan bli et stridstema på rødgrønn side, og Ap-leder Jonas Gahr Støre må trolig lede en regjering der flere partier vil frigjøre seg fra avtalen med EU.

Det har Arbeiderpartiet gjort med hell tidligere, minner nestleder Hadia Tajik om.

«Arbeiderpartiet var partiet som sikret norske bedrifter og arbeidsfolk tilgangen til EUs indre marked», skriver Tajik i en epost til Aftenposten.

Hun peker på at Ap i 2005 til 2013 satt i regjering sammen med EØS-motstanderne SV og Senterpartiet. «Det er derfor leit at Erna Solberg og NHO-sjefen skaper usikkerhet om EØS-avtalen gjennom dette utspillet», skriver Tajik.