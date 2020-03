Senterpartiet ber Erna vurdere Sivertsen på nytt

– Jeg mener det er statsministerens ansvar å vurdere om hun ser seg tjent med å ha Geir Inge Sivertsen som statsråd , sier Arnstad til Dagbladet.

– I en slik vurdering bør hun tenke nøye over om hun syntes at hun fikk grundig nok informasjon på forhånd, og om Sivertsen har utøvd godt skjønn i denne saken. Erna Solberg må også vurdere om hun synes det er greit å måtte forsvare dobbel lønnsutbetaling, fortsetter Sp-toppen til avisen.

Sivertsen skal urettmessig ha fått etterlønn på 120.000 kroner og i tillegg motsatt dobbelt lønn i november og desember i fjor, etter at han som ordfører ble utnevnt som statssekretær.

Ifølge Aftenposten og VG skal Sivertsen også ha mottatt godtgjørelse på rundt 54.000 kroner som folkevalgt i fylkestinget for Troms og Finnmark samtidig som han har vært statssekretær og statsråd.

Sivertsen sier han vil betale tilbake all godtgjørelse som han har mottatt fra fylkestinget etter 1. januar.

– Jeg har vanskelig for å forstå at statsministeren mener en slik type dobbeltlønn er greit. Mener Erna Solberg at vi skal ha et system med politikere på dobbel lønn? Vi kan ikke skape en slik presedens, sier Arnstad.

Solberg gikk ut senest tirsdag og bekreftet at hun fortsatt har tillit til Sivertsen. Samme dag ble det klart at han også er frimurer. På oppfordring fra statsministeren avsluttet han tirsdag dette medlemskapet.

Tidligere har både Ap, SV og Rødt refset fiskeriministeren for avsløringene. Mandag gikk også Frp-topp Per-Willy Amundsen ut og mente at Sivertsen måtte gå av.

«Erna har egentlig intet valg. Hun må finne en ny fiskeriminister», skrev han i en Facebook-melding mandag.

