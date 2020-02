Tidligere statsminister i retten for å ha lønnet kona millioner

Fillon var statsminister under president Nicolas Sarkozy fra 2007 til 2012, og han stilte som kandidat til presidentvalget i 2017 for det konservative partiet Republikanerne.

Ambisjonen om å bli president ble imidlertid knust under valgkampen da det dukket opp anklager om at han hadde brukt offentlige midler til å betale lønn til sin kone Penelope, uten å kunne dokumentere hvilke konkrete oppgaver hun hadde utført.

Mandag møtte Fillon i retten i Paris, tiltalt for underslag av offentlige midler. Ifølge tiltalen ble det utbetalt rundt 1 million euro i statlige midler til Penelope mellom 1998 og 2013. Summen tilsvarer over 10 millioner norske kroner. Penelope fikk betalt for å være Fillons «assistent» da han var folkevalgt i nasjonalforsamlingen.

Penelope, som også er tiltalt i saken, mottok opptil rundt 100.000 kroner i måneden for lite eller intet arbeid, ifølge påtalemyndigheten.

Fillon ble ansett som en mulig vinner i presidentvalget fram til avsløringene som avisen Le Canard enchaîné publiserte i januar 2017. Avisen avslørte også at Fillon skal ha betalt flere tusen euro til sine to barn for å ha vært hans assistenter.

Fillon har avvist anklagene og sier at kona faktisk har utført arbeid. Påtalemyndigheten sier de ikke har funnet noe som beviser at dette stemmer.