I dag fikk Geir-Inge Sivertsen permisjon i Troms og Finnmark

Forretningsutvalget i Troms og Finnmark fylkesting behandlet mandag en permisjonssøknad datert 13. februar fra Geir-Inge Sivertsen, fra vervet som fylkestingsrepresentant for Høyre.

Sivertsen fikk innvilget permisjon så lenge han er fiskeriminister, et verv der han nå som kjent høster kraftig kritikk. Dagbladet har avslørt at han søkte etterlønn fra ordførervervet sitt i Lenvik kommune, samtidig som han ble fullt lønnet som statssekretær.

Mandag meldte så VG at ikke nok med det, Sivertsen har også cashet inn 27.000 kroner fra fylkestingsvervet i Troms og Finnmark uten å ha vært på et eneste møte der i år.

Etterlønner deles ut etter gamle Troms



Geir-Inge Sivertsen er for øvrig leder for Troms og Finnmark Høyre.

Der nyter også en av partiets veteraner, Ole-Johan Rødvei, som satt som gruppeleder for Høyre i Troms fylkesting, godt av etterlønn.

Mange måneder i forveien visste hele Troms fylkesting at fylket ville bli oppløst ved nyttår. Men en rekke av det oppløste fylkets toppolitikere har søkt, og fått etterlønn.

Blant dem er 71 år gamle Ole-Johan Rødvei, som i en søknad ABC Nyheter sitter på, 8. desember 2019 søkte om etterlønn i tre måneder fra nyttår av.

12. desember fikk han innvilget etterlønn fram til 31. mars.

Også Arbeiderpartiets 68 år gamle, forhenværende fylkesordfører i Troms,

Knut Werner Hansen, søkte og fikk etterlønn de tre første månedene av 2020.

Kristelig Folkepartis fylkesrådsmedlem i gamle Troms, Ane-Marthe Sani, har fått ny jobb. Men ifølge søknaden hennes om etterlønn, har hun avtalt med sin arbeidsgiver å tiltre først 1. februar. Dermed får hun utbetalt en måneds etterlønn fra det offentlige.

Fylkesråd i Troms, Sigrid Ina Simonsen, gikk til betalt politikerjobb som gruppeleder for Arbeiderpartiet i den nye fylkeskommuen. Men hun søkte om, og fikk en måneds etterlønn siden, som hun oppgir i søknaden, «Det er uklare forhold knyttet til godtgjøring som gruppeleder for Ap i den nye fylkestingsgruppa ...»

– Uhørt, men ikke straffbart



Rødts fylkestingsrepresentant Jens Ingvald Olsen er kritisk til etterlønnspraksisen som følge av tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark.

– Særlig der fylket er organisert som parlamentarisme, der du kan miste vervet på dagen, skal du ved etterlønnsordning være sikret godtgjørelse en tid etterpå, innleder Olsen til ABC Nyheter.

– For Troms ble etterlønna gitt på tross av at de det gjelder i lang tid visste at vervene ville opphøre 1. januar 2020, fortsetter han.

– Når fylkesordføreren fra Ap og gruppelederen for Høyre søker om tre måneders etterlønn når de er henholdsvis 68 og 71 år, uten noen særegen begrunnelse for søknaden, mener jeg det er misbruk av ordninga at de har fått det innvilget, sier Olsen.

– At de søker, og at fylkesrådslederen innvilger er uhørt, men kanskje ikke straffbart, sier Rødt-politikeren.

