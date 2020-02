Det sier politisk kommentator Elin Ørjasæter til Politisk kvarter.

Hun reagerer kraftig på at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har mottatt dobbel lønn etter at han overtok som Norges fiskeriminister. Hun mener saken både handler om umoral og direkte lovbrudd, og oppfordrer nå statsminister Erna Solberg til å fjerne sin egen statsråd.

Mandag ettermiddag meldte VG at fiskeriministeren også har fått 27.000 kroner i lønn fra Troms og Finnmark fylkeskommune, uten at det har vært noen møter i fylkestinget. Sivertsen fikk denne godtgjørelsen også etter at han ble statssekretær i november og senere statsråd.

Video: Derfor stormer det rundt Geir Inge Sivertsen:



Sivertsen har mottatt 25 063 kroner for dette vervet fra oktober til desember i 2019, og 27 375 kroner for januar og februar i 2020, får VG opplyst i fylkeskommunen.

Hjemme for å rydde opp

Først tre uker etter at han tiltrådte som fiskeriminister tok han initiativ til å søke permisjon fra dette vervet med tilbakevirkende kraft. Fylkeskommunen bekrefter at Sivertsen ønsker å betale tilbake godtgjørelsen.

– Jeg er hjemme på Senja for å rydde opp. Jeg har i dag tilbakebetalt det jeg fikk utbetalt fra kommunen i etterlønn krone for krone. Jeg har også fått annullert etterlønnsavtalen, sier Sivertsen i en kommentar til ABC Nyheter.



– I dag tidlig snakket jeg med fylkeskommunen og har bedt om at jeg skal få betale tilbake all godtgjørelse jeg har mottatt etter 1.januar. Jeg har søkt permisjon fra fylkestinget, og søknaden skal behandles på fylkestingets første møte 10.mars.

– Dette er god gammeldags grådighet

Elin Ørjasæter, politisk kommentator i Nettavisen. Foto: Frida Marie Grande

– Hadde han vært Nav-klient, så hadde han fått klar beskjed om at det var hans eget ansvar å kunne lover og regler. Dette er god gammeldags grådighet, og et veldig avslappet forhold til å bruke andres penger. Det som er særlig ille i denne saken er at Høyre som parti bagatelliserer det hele, sier Ørjasæter, som omtaler saken som «moralsk på trynet».

Det var Dagbladet som avslørte at fiskeriministeren fikk dobbel lønn da han både jobbet som ordfører i den nå avviklede Lenvik kommune og som statssekretær i regjeringen fra 4. november.

I tillegg søkte han om etterlønn i halvannen måned fra kommunen. Søknaden ble levert inn tre uker etter at han startet som statssekretær.

– Jeg skulle aldri ha søkt om etterlønn

Geir Inge Sivertsen sier han hadde to funksjoner i to måneder hvor han hevet dobbelt lønn, men at det ikke var en ønsket ønsket situasjon.

Han innrømmer at etterlønnen skulle vært avkortet krone for krone, men viser også til at kommunen har et ansvar.

Sivetsen svarte fredag slik på de alvorlige anklagene om grådighet, umoral og lovbrudd overfor til Dagsnytt 18:

– Forhistorien er at det var avtalt et opplegg med etterlønn for fire ordførere på grunn av kommunesammenslåing med virkning fra 1. januar. I ettertid ble jeg utnevnt som statssekretær. Da skjedde feilen. Jeg burde da på det tidspunktet avlyst eller ikke aktivert den etterlønnsavtalen. Jeg skulle aldri ha søkt om etterlønn. Det beklager jeg. Derfor har jeg nå tatt initiativ til at dette blir ryddet opp i.

– Det stinker av hele saken

Kari Elisabeth Kaski (SV) Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

SVs Kari Elisabeth Kaski mener etterlønnssaken først og fremst handler om tillit.

– Her har vi har en fiskeriminister som ser ut til å ha gått bevisst inn for å skaffe seg mest mulig penger. Det stinker av hele saken. Desto verre er det at han ikke har reflektert over det, sier Kaski til NRK.

Ap krever nå at statsminister Erna Solberg (H) avklarer om hun har tillit til fiskeriministeren.

– Vi vil blant annet stille spørsmål om statsministeren har tillit eller ikke til fiskeriministeren. Dette er moralsk forkastelig, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Terje Aasland, som krever full klarhet og opprydding.

Anmelder fiskeriministeren for bedrageri

Samtidig som Geir Inge Sivertsen (H) var i full jobb som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, søkte han om etterlønn i en og en halv måned for jobben som ordfører i Lenvik kommune. Nå har Senja kommune, som Lenvik nå er en del av, sendt et krav på 120.000 kroner til fiskeriministeren. Foto: Thomas Vermes

Rød Ungdom har politianmeldt fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) for bedrageri i forbindelse med saken om etterlønn, melder Dagbladet.

– Det er en frustrasjon mange føler på. Politikerne følger ikke reglene de selv lager, sier leder Tobias Drevland Lund i Rød Ungdom, til Dagbladet.

Presset øker

Mandag økte presset mot fiskeriministeren ytterligere, da det ble det kjent at også Ap ber statsminister Erna Solberg avklare om hun har tillit til fiskeriminister Geir Inge Sivertsen.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Terje Aasland krever full klarhet og opprydding etter opplysningene om at Sivertsen søkte etterlønn som ordfører i tidligere Lenvik kommune etter at han hadde tiltrådt som statssekretær, og at Sivertsen i en perioden mottok dobbel lønn både som ordfører og statssekretær.

– Dette er moralsk forkastelig, sier Aasland til NTB.

Ap vil onsdag vil sende en rekke spørsmål til statsminister Erna Solberg om saken, skriver NTB.

– Vi vil blant annet stille spørsmål om statsministeren har tillit eller ikke til fiskeriministeren, sier Aasland.

Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen gikk også mandag kveld ut og mente at Sivertsen nå må gå.

«Om det etableres en forståelse av at makteliten lever etter andre regler enn folk flest, så er vi ille ute. Da er det selve samfunnslimet som brytes ned.» Skriver han på sin Facebook-side.

«Erna har egentlig intet valg. Hun må finne en ny fiskeriminister», avslutter den tidligere justisministeren meldingen med.