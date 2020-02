Aps Marianne Marthinsen gir seg i politikken

Marthinsen har sittet over 14 år på Stortinget og er medlem av utenriks- og forsvarskomiteen.

Hun ble utpekt som finanspolitisk talsperson av Jonas Gahr Støre da han ble partileder i 2014, men ble vraket etter valget i 2017 da Støre valgte Trond Giske.

Dette førte til flere reaksjoner, og Marthinsens egen rådgiver Maria Schumacher Walberg sa opp i protest. Støre fikk da også kritikk for konstitueringen av den nye stortingsgruppen.

Marthinsen har vært nevnt som kandidat som finansminister i en eventuell ny Ap-regjering.

– Trenger miljøskifte

Overfor Dagens Næringsliv bekrefter hun at interne forhold i Arbeiderpartiet er en av årsakene til at hun ikke tar gjenvalg.

– Det vil være løgn å svare nei. Du kan si at jeg trenger et miljøskifte, sier hun.

Før helgen bekreftet Marthinsens partikollega Jette Christensen at hun ikke stiller til valg for Ap i 2021. Også Christensen har oppgitt interne forhold i partiet etter striden i 2017 som årsaken.

– Respekt for avgjørelsen

– Både Marianne og Jette har brukt mange år på full tid i politikken. Jeg har respekt for at de nå ønsker andre erfaringer og takker dem for god innsats og stort engasjement for Arbeiderpartiet, for hjemfylkene Oslo og Hordaland, men også for politikkutvikling av stor betydning for partiet, sier Støre til DN.

