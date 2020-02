Trump hyllet av over 100.000 i India

Dansere i folkedrakter og trommeslagere gjorde stas på presidenten da han gikk over den røde løperen på flyplassen i Ahmedabad mandag.

Han fikk en stor klem av statsminister Narendra Modi før de to lederne gikk løs på dagens program. Først et besøk i den tidligere boligen til uavhengighetsforkjemperen Mahatma Gandhi; deretter et folkemøte på verdens største cricketstadion med over 100.000 mennesker til stede.

– Amerika elsker India, erklærte Trump i sin tale på Sardar Patel-arenaen.

Menneskemengden var større enn på noe annet folkemøte der Trump har talt så langt i sin politiske karriere, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Millioner på millioner

Den entusiastiske mottakelsen i India står i kontrast til de sinte protestene og svært avmålte håndtrykkene Trump har måttet ta til takke med i en rekke andre land.

Hindunasjonalisten Modi står imidlertid Trump nær ideologisk og håper den varme velkomsten vil styrke forbindelsene til USA.

Etter at Modi ble møtt av 50.000 mennesker i et «Howdy Modi»-møte i Texas i fjor, ble Trump mandag hedret med folkemøtet som kalles «Namaste Trump».

– Modi fortalte meg at det kommer til å være 7 millioner mennesker langs gatene fra flyplassen til stadionet, sa en entusiastisk Trump, som er kjent for å være opptatt av store folkemengder, til pressefolk i forrige uke. Deretter økte han det forventede tallet til 10 millioner da han snakket om reisen på et valgmøte et par dager senere.

India har i ukevis arbeidet med forberedelsene. De har hengt opp store mengder med plakater med bilde av Trump og Modi i Ahmedabad og reist en halv kilometer lang mur langs veien fra flyplassen, som de mer kritiske mener er for å hindre sikten til et stort slumområde.

Nyhetsbyrået DPA skriver at titusener mandag var møtt opp langs veien mot stadionet – men ikke millioner av mennesker, slik Trump spådde.

Neppe framgang på handel

Men bak all viraken er det også alvorlige politiske temaer som skal behandles på et tidspunkt da India sliter med lav økonomisk vekst og omfattende protester mot en ny statsborgerlov som ekskluderer muslimske innvandrere, og som Trump for øvrig aldri har fordømt.

Konflikt mellom de to landene på handelsområdet har eskalert siden Trump innførte toll på stål og aluminium fra India. India svarte med høyere toll på amerikanske landbruksprodukter og restriksjoner på medisinsk utstyr fra USA, og USA straffet deretter India ved å oppheve landets ti år gamle status som foretrukket handelspartner.

Selv om handel er på agendaen, har Trump tonet ned forventningene, og til Indias store skuffelse sagt at han vil vente til senere med en mer omfattende avtale.

Omstridt statsborgerskapslov

Statsborgerskapsloven har utløst enorme protester i India. Den åpner for at alle innvandrere som kommer fra land der de risikerer religiøs forfølgelse, kan få statsborgerskap – bortsett fra muslimer. Ordningen rammer millioner av muslimer som har bodd i generasjoner i India uten at de har papirer på det.

Trump pleier ikke å kritisere andre ledere for brudd på menneskerettighetene når han er på reise, men en tjenestemann i Det hvite hus sier at Trump vil fortelle Modi at USA forventer at India respekterer demokratiske tradisjoner og religiøse minoriteters rettigheter.

Trump ventes også å ta opp Kashmir-konflikten, der han til Indias fortørnelse tidligere har tilbudt seg å mekle mellom India og Pakistan. India mener ingen andre har rett til å blande seg inn i saken.

Trump er ikke kjent for å være glad i lange utenlandsreiser, men med reisen til India håper han trolig å styrke sin stilling blant indisk-amerikanske velgere ved presidentvalget til høsten. Besøket gir også mulighet for storslagne bilder som kan komme godt med i valgkampen.

Trump og hans kone Melania skal etter planen avslutte mandagen med et besøk i Agra for å se Taj Mahal i solnedgang.