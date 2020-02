Erna Solberg tar FN-gjengen med til Svalbard

Besøket går over to dager fra tirsdag til onsdag, og både frø og klima står på agendaen.

Tirsdag arrangeres det en stor konferanse der representanter for rundt 30 genbanker fra hele verden samles for å deponere frøprøver til det globale frøhvelvet på Svalbard.

Frøhvelvet er allerede verdens største og har så langt lagret mer enn en million prøver.

– Klimaendringer og en dramatisk nedgang i artsmangfoldet gjør det viktigere enn noensinne å bevare den genetiske variasjonen blant verdens matplanter, sier Solberg i en pressemelding i forkant av besøket.

På plass er også flere medlemmer av FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, deriblant Ghanas president Nanna Addo Dankwa Akufo-Addo, som leder gruppen sammen med Solberg.

Onsdag tar Solberg med seg FN-gruppen på båttur for å ta de raske klimaendringene på Svalbard nærmere i øyesyn.

Besøket finner sted få dager etter at utenriksdepartementet i Russland beskyldte Norge for brudd på betingelsene i Svalbardtraktaten ved å legge for sterke begrensninger på russisk næringsaktivitet og vitenskapelig aktivitet på øygruppen.