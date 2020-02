Regjeringen sier nei til bygging av idrettsarena på matjord i Vestby

– Idrettsanlegg og lekeland her vil beslaglegge dyrket mark av svært god kvalitet, i strid med den nasjonale jordvernpolitikken, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et brev som ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken mandag denne uken.

Det kommer etter at fylkesmannen fremmet en innsigelse til Vestby kommunes forslag om å gjøre om deler av Delijordet til sentrumsformål, offentlig og privat tjenesteyting og idrettsformål.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets nei setter dermed et punktum for en diskusjon som har pågått i flere år om det 250.000 kvadratmeter store området.

Møbelgiganten Ikea hadde tidligere planer om å bygge et stort varehus på Delijordet, og fikk i 2013 ja til utbyggingen av Sylvi Listhaug (Frp) og Jan Tore Sanner (H), som da var henholdsvis landbruksminister og kommunal- og moderniseringsminister. De viste til at det var lokal enighet om utbyggingen, og at den ville bidra til å styrke utviklingen av Vestby sentrum. I fjor ble det imidlertid klart at Ikea dropper planene.

Dermed la kommunestyret en ny plan for jordet, og gikk blant annet inn for at det skulle kunne bygges et idrettsanlegg og et lekeland på deler av jordet. Det har de nå altså fått nei til.

2. nestleder Frøydis Haugen i Norges Bondelag jubler over beslutningen fra departementet.

– Tre prosent av Norges areal er dyrket mark, og bare én prosent av landarealet vårt er av så god kvalitet at det kan dyrkes korn der. Stortinget har satt et nasjonalt mål for å verne denne jorda, og det er gledelig at regjeringa følger dette opp på denne måten. For oss er det selvinnlysende at disse områdene må vernes, sier Haugen i en pressemelding.