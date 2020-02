Evo Morales nektes å stille til valg

Lederen for valgkommisjonen Salvador Romero sa på en pressekonferanse at Morales ikke fyller vilkårene for å stille til valg fordi han ikke bor i landet.

Morales kaller beslutningen et slag mot demokratiet. På Twitter sier han at medlemmene av valgkommisjonen vet godt at han fyller vilkårene, og han beskyldte dem for å prøve å ekskludere hans MAS-parti fra valget.

Morales ble presset av de militære til å gå av som president i fjor etter store demonstrasjoner som følge av anklager om valgfusk ved valget han hevdet å ha vunnet i oktober. Han gikk deretter i eksil og bor nå i Argentina.

Selv om han ikke får stille opp i presidentvalget som holdes, leder han MAS' valgkamp. I januar kunngjorde han at Luis Arce er MAS' kandidat og at David Choquehuanca er visepresidentkandidat. Valgkommisjonen har godkjent deres kandidatur.

Bolivia er dypt splittet etter tumultene før og etter valget i fjor høst da Morales ble presset ut. Hans tilhengere beskylder motstanderne for å ha iverksatt et statskupp mot ham.

Foruten Arce stiller også sentrumspolitikeren Carlos Mesa, som kom på annenplass ved valget i fjor, nåværende fungerende president Jeanine Añez og høyreorienterte Luis Fernando Camacho fra Santa Cruz til valg.