Høyre fortsetter fallet på ny måling

På målingen får Høyre 18,8 prosent oppslutning, en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra januarmålingen i samme avis. Målingen er utført av Ipsos.

Høyres velgere ser ut til å ha forsvunnet til så å si alle andre partier med unntak av KrF og Venstre, skriver Dagbladet.

Også Frp taper oppslutning og har en tilbakegang på 1,6 prosentpoeng til 14,2. Partileder Siv Jensen sier til avisen at det er snakk om en naturlig korreksjon, etter at partiet gjorde et kraftig byks fra desember til januar, da det gikk i opposisjon.

Bakgrunnsmaterialet viser at Frp og Sp konkurrerer om de samme velgerne og at de har tatt like mange fra hverandre den siste måneden.

De to minste regjeringspartiene er fortsatt under sperregrensen, men KrF øker litt til 3,6 prosent (+0,8). Venstre får 3,5 prosent (-0,1)

Målingen peker mot et rødgrønt flertall. Arbeiderpartiet ligger noenlunde stabilt på 25,8 prosent (-0,2), Senterpartiet går tilbake 1,5 prosentpoeng til 14,8, mens SV kan glede seg over en framgang på 1,2 prosentpoeng til 7,1. MDG gjør et sprang på 1,9 prosentpoeng til 5,4 prosent og havner godt over sperregrensen. Det ville gitt ti mandater på Stortinget.

Rødt havner imidlertid under sperregrensen igjen med 3,5 prosent (-0,6).

726 personer har svart på undersøkelsen, som ble tatt opp mellom 17. og 19. februar. Målingen har en feilmargin på 1,1 prosent for de små partiene og 3,1 prosent for de større.