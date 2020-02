Rotevatn om Facebook-opprør: – Har ikke tid til å diskutere om jorda er flat

I løpet av snaue to uker har gruppen som kaller seg «Folkeopprøret mot klimahysteriet» fått over 120.000 medlemmer. Gruppen er startet av Knut Amundsen fra Askøy, som mener at klimaendringene ikke er menneskeskapte.

Gruppen ble opprettet etter at Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) meldte inn Norges forsterkede mål til Parisavtalen, fredag 7. februar.

– Klimaministeren sier vi skal overgå EUs mål og være først ute med å melde inn mål fordi vi skal være best i verden. Der smeller det for meg. Hvorfor skal den prikken på jorden som heter Norge til enhver tid være best i verden? Jeg tenkte at nå er det nok, har Amundsen tidligere sagt til ABC Nyheter om hvorfor han valgte å starte Facebook-gruppen.

Rotevatn diskuterer gjerne med Amundsen, men ikke om hva som helst.

– Jeg forstår at det er politisk debatt og jeg diskuterer gjerne det med disse i Facebook-gruppen, men å diskutere hvorvidt det er menneskeskapt eller ikke, det har vi faktisk ikke tid til, sier Rotevatn til VG.

Han påpeker at klimaendringer skaper store lidelser og er et faktum man må forholde seg til.

Møttes til NRK-debatt

Fredag morgen møttes Rotevatn og Knut Amundsen til debatt i NRK-programmet Politisk kvarter.

Amundsen mener oppslutningen om gruppen viser at det er stor misnøye med norsk klimapolitikk.

– Jeg tror vi har truffet en nerve i folket. Jeg tror folk sitter hjemme og rister på hodet og spør: Hva er det som skjer? Men det er ingen som reiser seg opp og gjør noe med det. Nå sier vi nok er nok. Vi må ha en politisk debatt om dette, sa Amundsen, og gjentok at han tror klimaendringene ikke er menneskeskapte.

Rotevatn svarte med å si at dersom noen tviler på at klimaendringer er skapt fordi mennesker slipper ut enorme mengder klimagasser i atmosfæren, bør de lytte til de dyktigste forskerne i verden.

– De er helt entydige. Dette er menneskeskapt. Ønsker vi å gjøre noe med det i så fall? Det kan man si nei til, slik jeg oppfatter at denne gruppen gjør. Men jeg og regjeringen ønsker å gjøre noe med dette problemet, for det er vi som har skapt det, det er vi som kan løse det. Det er ikke bare Norge, hele verden må være med å bidra. Men vi må gjøre vårt, sa statsråden.

Debatten om hvordan Norge bør gjøre sitt, tar han gjerne.

– Jeg har all tid i verden til å diskutere hvordan vi skal gjennomføre klimapolitikk, hvor masse vi skal gjøre, hva slags tiltak vi skal gjøre. Det er det legitim politisk uenighet om. Det jeg ikke har tid til, er å diskutere hvorvidt jorda er flat eller ikke. Det er ikke noe vitenskapelig grunnlag for å påstå at dette skyldes naturlige svingninger.

Folkeopprør mot folkeopprøret

Selv om Facebook-gruppa til Amundsen har vokst seg stor, påpeker Rotevatn at det kun er et mindretall av nordmenn som er enige med stifteren i at klimaendringer ikke er menneskeskapte.

I en internasjonal spørreundersøkelse fra i fjor høst, svarer 83 prosent av nordmenn at de tror klimaendringene helt eller delvis skyldes menneskelig aktiviteter.

FNs klimapanel forsker ikke selv, men vurderer all klimaforskning som finnes, og skriver rapporter basert på dette. Ved å vurdere og sammenstille forskning fra hele verden i flere tiår, kan klimapanelet slå fast med sikkerhet at temperaturen på jorden stiger, isen smelter og havet blir surere fordi det slippes ut mer klimagass i atmosfæren enn det som er naturlig, og at mennesker har skylden i dette.

«Folkeopprøret mot klimahysteriet» har også møtt motbør på Facebook. Tidligere denne uken ble det opprettet en motgruppe kalt «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet». I skrivende stund har 83.000 mennesker meldt seg inn der.

Motgruppen ble opprettet av Eirik Nilsen, som omtaler det som et satirisk innspill i diskusjonen.

– Nær sagt alle som kan noe om klima, altså forskere og andre fagpersoner, er enige i at vi er i et menneskeskapt klimaproblem, og at dette må løses. Om man har 40.000, 100.000 eller milliarder av følgere på Facebook spiller ingen rolle. Forskning og vitenskap er ikke et demokrati, sier Nilsen i et intervju med NRK.