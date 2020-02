Norsk Redaktørforening har sendt et brev til Riksadvokaten med full støtte til en klage fra den innvandringskritiske organisasjonen Human Rights Service og deres redaktør Rita Karlsen, melder Redaktørforeningen på sin hjemmeside.

Saken det dreier seg om, er at HRS har fått forelegg på 20.000 kroner og Rita Karlsen 8.000 kroner for publisering av et bilde fra inngangspartiet til Oslo City i oktober 2017, under tittelen «Koranklosser utenfor Oslo City».

Bildet viser betongklossene som HRS kaller «koranklosser» utenfor inngangen. Med på bildet er det også flere tilfeldig forbipasserende personer. En av disse, kvinnen med skaut til høyre på bildet, anmeldte HRS og Rita Karlsen for brudd på bestemmelsen om «retten til eget bilde» i åndsverkloven.

Politiet ville henlegge, men ...



HRS fikk bekreftet av kjøpesenteret at betongklossene var utplassert for å hindre terror:

Steen & Strøm besluttet å innføre betongbarrièrer som en del av det internasjonale eierselskapet Klépierres sikkerhetsstandard ved kjøpesentre over hele Europa. Bakgrunnen er den økende terrortrusselen i Europa, der plasser som samler store menneskemengder er spesielt utsatt.

Til tross for at politiet to ganger har forsøkt å henlegge saken som «intet straffbart forhold» insisterte statsadvokatembetet på at saken skulle etterforskes videre, skriver Redaktørforeningen, og det endte med foreleggene.

HRS og Rita Karlsen har nektet å vedta foreleggene og klager nå saken inn for Riksadvokaten.

– Umuliggjør normale reportasjer



Det er en klage Norsk Redaktørforening gir sin støtte til. Generalsekretær Arne Jensen skriver i brevet til Riksadvokaten blant annet dette:

«Dersom det utstedte forelegget blir stående, og dette blir akseptert som gjeldende rett i Norge, vil det nærmest umuliggjøre helt vanlig reportasjevirksomhet fra offentlige steder og aktuelle begivenheter. Nyhets- og aktualitetsmedier vil ikke kunne dokumentere viktige begivenheter eller illustrere reportasjer om dagligliv i byer og tettsteder, fordi det vil innebære for mye arbeid å identifisere og innhente samtykke fra personer som tilfeldig – og uten å være i fokus – har kommet med på et bilde».

Jensen spør om det ligger andre motiver til grunn for forelegget enn de rent juridiske, og understreker at «HRS og Rita Karlsen har akkurat samme ytringsfrihet som alle andre».

