Senator i Brasil skutt i brystet under streik

Militærpolitiet krever høyere lønn og demonstrerte for dette onsdag. Tidligere guvernør og nå senator Cid Gomes forsøkte å drive mengde tilbake etter å ha advart dem med megafon, og han ble truffet av to skudd. Han ble kjørt til sykehus og puster ifølge meldinger onsdag kveld for egen maskin.

Gomes er broen til Ciro Gomes, en framstående politiker som stilte som kandidat ved forrige presidentvalg i landet.

Ciro Gomes skriver på Twitter at broren ble skutt av militærpolitiet, men at ingen av skuddene traff vitale organer.