Iranske dissidenter krever boikott av valget

Regimekritikere mener at fredagens valg er alt annet enn demokratisk, og at det å avgi stemme bare vil bidra til å styrke Irans religiøse lederskap.

Irans øverste leder ber folket om å «skuffe fienden» ved å strømme til valglokalene.

– Å delta i valg og å stemme er en religiøs plikt, sier ayatolla Ali Khamenei, som mener høy valgdeltakelse vil styrke den islamske republikken mot fiendens «propaganda».

Krevende tid

Irans ledere håper valget vil styrke prestestyrets legitimitet i en ytterst krevende tid, påpeker analytikere.

Valget avholdes i en av de mest krevende periodene for Iran siden den USA-støttede sjahen ble veltet i revolusjonen i 1979.

Iran lider under en økonomisk krise som får næring av lammende amerikanske sanksjoner. Straffetiltakene ble innført da USA brøt ut av den internasjonale avtalen som har lagt sterke begrensninger på Irans atomprogram.

Krisen bidro i november til de kraftigste protestene siden revolusjonen, slått ned med hard hånd av sikkerhetsstyrkene.

Tusenvis disket

Valgkampen er blitt overskygget av at Vokterrådet besluttet å diske over 7.000 stort sett moderate og reformvennlige kandidater.

Det mektige rådet strøk flere kandidater enn de godkjente, og blant de diskvalifiserte er det et stort antall sittende parlamentsmedlemmer.

En boikott av valget er nå den eneste gjenværende måten å føre en fredelig protest på, ettersom demonstrasjoner ikke lenger tillates, sier menneskerettsaktivisten Narges Mohammadi fra fengselscella.

– Vi er nødt til å reise oss på det mest siviliserte vis og føre en sterk boikottkampanje for å svare på regjeringens undertrykkende fremferd, sier Mohammadi i meldingen som er postet på ektemannens Facebook-side.

Legitimering

Mohammadi soner en ti år lang fengselsstraff for å ha «dannet og ledet en ulovlig gruppe».

Andre kritikere peker på at myndighetenes kampanje for å få folk til å stemme, betyr at alle som går til urnene, er med på å legitimere dem.

– Dagen etter valget er alt tilbake til det normale – styresmaktene vil hevde at stemmene ga det islamske regimet legitimitet, og løftene om større friheter er glemt, sier den tidligere journalisten Masih Alinejad i New York.

Hundrevis drept

Alinejad har forlatt hjemlandet etter at hun startet en stor kampanje på sosiale medier mot påbudet om hodeplagg for kvinner.

Hun mener folk heller bør kreve en FN-gransking av protestbølgen enn å stemme. På få novemberdager ble over 300 demonstranter drept, ifølge Amnesty. Andre oppgir langt flere drepte. Myndighetene avviser dødstallene, men har ikke oppgitt egne.

Nye protester brøt ut i januar da myndighetene innrømmet at de kom i skade for å skyte ned et ukrainsk passasjerfly. 176 mennesker mistet livet i katastrofen, som inntraff idet prestestyret håpet å samle nasjonen bak en bred motstand mot USAs likvidering av Irans fremste general.

Konservativ dominans

Valgdeltakelsen har stort sett passert 50 prosent i tidligere iranske valg, noen ganger over 60 prosent. Mange konservative velgere, spesielt utenfor de store byene, vil trolig følge Khameneis oppfordring.

Uansett hvordan oppmøtet blir, ventes det at de konservative kreftene – som selv er splittet i flere fraksjoner – vil dominere det neste iranske parlamentet siden reformvennlige kandidater er utestengt.