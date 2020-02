Trumps kontroversielle benådninger vekker oppsikt

I noen tilfeller er straffene blitt forkortet, i andre er dommen blitt lagt vekk. Benådningene kommer to dager før retten skal avgjøre straffeutmålingen i saken mot Trumps tidligere rådgiver Roger Stone.

Samtlige medlemmer av aktoratet i saken mot Stone trakk seg i protest da justisdepartement ville gripe inn og anbefale lavere straff i kjølvannet av at Trump uttrykte misnøye med påstanden om mellom sju og ni års fengsel.

Den tidligere demokratiske guvernøren i Illinois, Rod Blagojevich, ble dømt i en omfattende korrupsjonssak noen måneder etter at han deltok i Trumps TV-show Celebrity Apprentice. Han ble dømt blant annet for å ha forsøkt å selge en utnevnelse til president Barack Obamas tomme plass i Senatet, samt for å ha presset et barnesykehus for penger.

Trump betegnet tirsdag dommen mot Blagojevich som «latterlig».

Skrøt

Den siste ankebehandlingen i saken fant sted i 2018 og det så ut til at 63-åringen ville bli nødt til å sone fram til den planlagte løslatelsen i 2024. Hans kone Patti innledet imidlertid en mediaoffensiv i 2018 der hun oppfordret Trump til å gripe inn.

Hun skrøt av presidenten og sammenlignet korrupsjonssaken mot sin mann med spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av Russlands innblanding i presidentvalget i 2016.

– Ja, vi har omgjort dommen mot Rod Blagojevich, sa Trump til journalister tirsdag, ifølge New York Times.

– Han har sonet åtte år i fengsel, det er lang tid. Han virker som en veldig hyggelig person, kjenner ham ikke, sa presidenten.

Blagojevich var med i Trumps TV-program i 2010, før korrupsjonssaken mot ham kom opp for retten. Da Trump ga ham «sparken» som deltaker, skrøt han av hvordan han kjempet for frifinnelse i kriminalsaken.

– Du har bein i nesa, sa Trump.

Gamblinglisens

Blant de andre som ble benådet tirsdag, var bedrageridømte Edward DeBartolo Jr. Han var tidligere eier av fotballaget San Francisco 49ers.

DeBartolo Jr. var en profilert skikkelse i amerikansk fotball på 80- og 90-tallet og var innblandet i en stor skandale på slutten av 90-tallet.

Han erkjente da straffskyld for å ha unnlatt å melde fra om et lovbrudd, etter at han betalte 400.000 dollar til tidligere Louisiana-guvernør Edwin Edwards i bytte mot en gamblinglisens på en elvebåt. Saken ble avdekket av to aviser i delstaten.

DeBartolo unngikk fengsel i saken, men fikk en bot på 1 million dollar og ble suspendert i et år av ligaen NFL. Episoden avsluttet imidlertid karrieren hans i idretten.

Lang rekke

Tirsdag benådet Trump også New Yorks tidligere politisjef Bernard B. Kerik, som var dømt for skattesvindel og å for å ha løyet til myndighetene. Finansmannen Michael R. Milken som var dømt for investeringsbedrageri, er også benådet.

På lista finnes også teknologigründeren Ariel Friedler, som erkjente straffskyld i å ha gått inn i datasystemer uten tillatelse, Paul Pogue som eier et byggefirma og var dømt for skatteunndragelser, David Safavian som var dømt for å hindre etterforskning av reiser han gjorde mens han var statsansatt, og forfatteren Angela Stanton, som sonet en seks måneder lang husarrest for sin rolle i en sak som handlet om biltyverier.

På spørsmål om han planlegger å benåde sin tidligere rådgiver Roger Stone, svarer den amerikanske presidenten ifølge CBS News at han «ikke har tenkt på det».

– I mellomtiden går han gjennom en prosess. Men jeg mener han er behandlet svært urettferdig.

Stone er kjent skyldig i forsøk på vitnepåvirkning og for å lyve til Kongressen.

