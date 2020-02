Voldsdømte kan jobbe i barnehage – Frp vil «tette hull»

Voldsdømte kan med dagens regelverk jobbe helt lovlig i barnehage, skriver Vårt Land.

– Man kan ha ti dommer om kroppsskade på rullebladet uten at det kommer på politiattesten, sier Morten Holmboe, ­professor i politivitenskap ved Politi­høgskolen, til avisen.

Leder Roy Steffensen (Frp) i Stortingets utdanningskomité mener det åpenbart er et hull i systemet når «plettfri vandel» ikke betyr at en person ikke er dømt for straffbare handlinger mot barn.

– Dette er hull som er nødt til å tettes. Alle foreldre skal være trygge på at de ansatte i barnehagen og skolen ikke utgjør noen trussel mot barna, sier han til NTB.

Steffensen spør nå Grande om hun vil ta initiativ til ytterligere å stramme inn regelverket, slik at politiattesten gir et fullstendig bilde av søkeren og viser alle lovbrudd.

Regjeringen endret i 2015 forskrift om politiattest i barnehager. Alle som skal jobbe i barnehage, må ha attest fra dag én. Barnehagene må også vurdere om anmerkninger i attesten gjør søkere uegnet.

Samtidig åpner dagens regler for at ­deler av rullebladet ikke vises. En person som har et voldstilfelle med en mindre­årig, får det ikke oppført på ­attesten hvis ikke volden ­anses som «grov».