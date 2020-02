55 prosent sier ja, 22 prosent sier nei, og 23 prosent vet ikke på spørsmålet om de tvangssammenslåtte storfylkene bør få oppløse seg selv dersom de ønsker det.

Det går fram av en meningsmåling Norstat har gjennomført på oppdrag av ABC Nyheter.

NULL FYLKER: Helge André Njåstad (Frp) sier nei til å tillate tvangssammenslåtte fylker å slå seg sammen. Partiet foreslår å kutte ut alle fylker. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Politikere fra Høyre og Frp lar seg ikke affisere av det.

– Som leder i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i forrige periode ivret du for tvangssammenslåinger av kommuner og fylker. Hva sier du om disse tallene?

– Jeg ivret ikke for det. Jeg landet et kompromiss med Venstre og KrF. Vi i Frp ønsket at fylkeskommunen burde nedlegges, og tilsvarende undersøkelser viser jo større støtte til det, svarer stortingsrepresentant Helge André Njåstad.

– Hva tenker du og partiet om oppløsning av storfylker som flertallet i meningsmålingen ønsker å tillate?

– Vår løsning er ikke å gå fra 11 og oppover igjen. Vi vil fra 11 til null fylker. Vi har nå lagt inn forslag i Stortinget om å avvikle fylkene, sier Njåstad.

Han gjør klart at Frp vil si nei til å la fylker oppløse seg selv igjen.

– Føler du at Frp er i takt med folkemeninga?

– Med å legge ned fylkeskommunen, ja. Det føler jeg det er stor enighet om.

Høyre stemmer mot å fjerne fylkene



Stortingsrepresentant Ove Trellevik fra Høyre er blant dem som på spørsmål fra ABC Nyheter sier nei til å revurdere beslutningen H, Venstre, Frp og KrF fattet i Stortinget, og som nå er gjennomført.

– Syns du det er bekymringsfull å være i utakt med folkemeningen?

– Jeg er opptatt av folkemeningen. Men denne debatten er tatt og regionreformen er vedtatt. Det må jeg forholde meg til. Omkamp på omkamp fortjener ingen, sier Trellevik til ABC Nyheter og fortsetter:

– Vi har vedtatt denne sammenslåingen vel vitende om at mange ikke ønsket det. Vi på Stortinget må holde fast på den beslutningen vi har tatt.

Også Høyres primærstandpunkt er å fjerne fylkesnivået i Norge. Så hvordan vil Høye forholde seg i Stortinget til forslaget fra Frp om å fjerne fylkesnivået?

– Vi må stå i det. Det vi har vedtatt er del av enigheten som er forhandlet fram, selv om vi i utgangspunktet ønsket å fjerne fylkene. Nå har vi vedtatt dette i regjering og vi vil stemme mot, klargjør Trellevik.

Hundrevis av millioner rett ut?



I selveste «monsterfylket» Viken, har de rødgrønne partiene flertall og har programfestet at de etter 2021 vil legge fram en sak om oppløsning av fylket.

Det er opposisjonslederen, Høyres gruppeleder Anette Solli, rykende uenig:

– Jeg syns fortsatt det er svært lite heldig å oppløse de fylkene vi akkurat har fått satt i sving, sier hun når ABC Nyheter forelegger henne meningsmålingen.

Den viser at ønsket om å la storfylkene oppløse seg selv, er enda sterkere i Viken, enn resten av landet. Tre ganger så mange sier ja til oppløsning, som sier nei, 62 mot 21 prosent.

– Vi har akkurat kommet i gang og det er nå disse fylkene kan vise sin eksistensberettigelse. Jeg tenker det er altfor tidlig å gjøre seg opp en konklusjon om godt grep eller ikke, fastslår Solli.

– Så vet jeg ikke om svaret hadde vært ja hvis spørsmålet dreide seg om folk ville kaste bort flere hundre millioner kroner av skattebetalernes penger til en prosess for å gå tilbake til en gammel og mer byråkratisk organisering.

– Tallene må være en utfordring til Viken om at fylket i årene som kommer viser at det gjør en god jobb for innbyggerne, sier Anette Solli.

Arbeiderpartiets fungerende fylkesrådsleder i Viken, Halvard Ingebrigtsen, mener ABC Nyheters tall viser at det ikke var noen folkelig støtte for å slå sammen fylkene.

– Tvangssammenslåing uten bred politisk og folkelig forankring er feil vei å gå. Men Høyre, Frp, KrF og Venstre vedtok dette. Nå bekrefter også denne målinga at folket er uenig. Her har man verken lyttet til folk eller sikret seg en bred politisk tilslutning, sier Ingebrigtsen.

