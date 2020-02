Solberg mener fiskeriministeren «må rydde opp» etter å ha fått feilaktig etterlønn

Sivertsen mottok etterlønn etter at han i fjor høst gikk av som Lenvik-ordfører og inn i ny jobb som statssekretær.

Han søkte om etterlønn som ordfører i en og en halv måned, noe som ga ham en etterlønn på rundt 120.000 kroner, samtidig som han var i full jobb som statssekretær.

– Dette synes jeg Sivertsen skal rydde opp i. Hvordan regelverket har vært i den kommunen, det får kommunen rydde opp i. Vi bør ha et system hvor en som går over i vanlig jobb ikke mottar etterlønn, fastslår statsminister Erna Solberg (H) overfor Dagbladet.

Statsministeren mener at det ikke var lurt av Sivertsen å søke om etterlønn.

– Det er nok åpenbart et regelverk som ikke har vært godt nok, det må kommunen se på, men man må heller ikke søke om etterlønn i en slik situasjon, svarer Solberg.

Hun legger til at hun fremdeles har full tillit til Sivertsen og at Statsministerens kontor har vært i kontakt med statsråden om saken.

Sivertsen har selv innrømmet at etterlønnen skulle ha vært avkortet, og han har sagt at han vil tilbakebetale pengene han ikke skulle ha hatt. Han ble 24. januar utnevnt til ny fiskeriminister i Solbergs regjering, etter at Frp valgte å trekke seg ut.

