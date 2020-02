Ordførerkandidat i Paris trekker seg etter sexvideo

Lokalvalget i den franske hovedstaden avholdes i mars, men kandidaten Benjamin Griveaux kunngjorde fredag at han trekker seg fra hele kampen.

Til nyhetsbyrået AFP sier han at han har blitt utsatt for et råttent angrep som berører hans privatliv.

– Familien min fortjener ikke dette. Ingen burde noen gang bli utsatt for et slik fornærmelse, sier Griveaux.

Ordførervervet regnes som et springbrett til en videre karriere for franske politikere. Blant annet hadde Jacques Chirac en fortid som ordfører i Paris før han ble landets president.

Når Griveaux trekker seg, har ikke Macrons parti lenger noen ordførerkandidat i den franske hovedstaden.

En russisk performanceartist, Pyotr Pavlensky, har nå tatt på seg skylden for å ha spredd videoen. Pavlensky, som selv er kjent for makabre og politisk rettede ytringer, har fortalt avisen Liberation at han fikk videoen fra en anonym kilde som skal ha hatt et forhold til Griveaux. Hensikten med å spre videoen på nettet var å vise det han beskriver som hykleri ved Griveauxs liv og lære.

– Han er en som alltid spiller på familieverdier, en som sier han vil bli familienes ordfører og som alltid viser til sin kone og sine barn. Men så gjør han det motsatte, sier Pavlensky til avisen.