Leder for Demokratene i Iowa trekker seg etter valgfiasko

Price offentliggjorde beslutningen i et brev onsdag, halvannen uke etter nominasjonsvalget i delstaten som huskes best for forsinkede og uklare resultater.

– Demokratene fortjener bedre en det som skjedde den kvelden. Som leder for partiet er jeg dypt lei meg for det som skjedde, og jeg tar ansvar på vegne av Det demokratiske partiet i Iowa for feil som oppsto, skrev Price.

Den mislykkede gjennomføringen truer Iowa status som første delstat ut i nominasjonsprosessen på veien mot Det hvite hus.

Opptellingen brøt sammen 3. februar, og resultatet fra de om lag 1.700 folkemøtene ble først klart 6. februar. Tallene fra partiet viser at Pete Buttigieg leder foran Bernie Sanders med en margin på 0,09 prosentpoeng.

Nyhetsbyrået AP er blant dem som sier det er umulig å kåre en vinne fordi resultatet publisert fra partiet ikke er nøyaktig.

Både Sanders og Buttigieg krever gjennomgang av deler av resultatene.