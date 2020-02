Joe Biden forlater New Hampshire

Joe Biden og kona Jill drar til delstatshovedstaden Columbia tirsdag kveld lokal tid, opplyser den tidligere visepresidentens valgkampapparat.

South Carolina er svært viktig for Bidens valgkamp, og han har betydelig støtte blant delstatens afroamerikanere.

Samtidig viser meningsmålinger at det er Bernie Sanders og Pete Buttigieg som ligger best an i New Hampshire. Biden har i realiteten gitt opp å vinne her, ifølge nyhetsbyrået AP.