Trump gjorde narr av demokratene på valgmøte

Primærvalget i New Hampshire er Demokratenes andre nominasjonsvalg på veien mot Det hvite hus, og det kommer en uke etter det kaotiske valget i Iowa.

– Er det noen som vet hvem som vant i Iowa, spurte Trump forsamlingen.

– Jeg vet ikke, svarte han.

Resultatene fra Iowa viser at tidligere ordfører Pete Buttigieg er nominasjonsvalgets vinner. Han får støtte fra 13 delegater, mens senator Bernie Sanders får 12.

Både Sanders og Buttigieg krever gjennomgang av deler av resultatene fra Iowa.

Lovet å ryste demokratene

Før Trump forlot Washington, lovet han å ryste Demokratene og vise styrke før de politiske motstanderne holder primærvalg i New Hampshire.

– Jeg vil ryste Demokratene litt. De har en veldig kjedelig sak på gang. Venter fremdeles på Iowa-resultatene. Stor forsamling i Manchester! tvitret Trump.

Det er en utprøvd taktikk fra Trumps side å holde valgmøter eller andre arrangement for å ta bort oppmerksomheten fra Demokratenes debatter og store tilstellinger.

Trumps valgkampapparat er synlig til stede i New Hampshire, og visepresident Mike Pence og Trumps datter Ivanka er blant dem som skal drive valgkamp i delstaten tirsdag.

Mandag kveld lokal tid talte Trump til et utsolgt stadion i byen Manchester.

– Vi har flere her inne og utenfor enn alle andre kandidater fra Demokratene samlet og multiplisert med fem, sa Trump entusiastisk.

Tapte i New Hampshire i 2016

Selv om Trump tapte med knapp margin i New Hampshire i presidentvalget for fire år siden, tror valgkampapparatet hans at presidenten kan vinne delstaten i år. Det samme håper de vil skje med delstatene Minnesota og muligens New Mexico. Omtrent samtlige stemmer i det republikanske nominasjonsvalget i Iowa gikk til Trump.

– Vi skal vinne New Hampshire overlegent, spådde Trump, som hevdet Demokrater forlater partiet for å «bli med i vår gruppe».

Demokrater i delstaten var av en annen oppfatning.

– Det er åpenbart at Trump og Republikanerne er desperate etter å vinne i New Hampshire etter å ha tapt med 3.000 stemmer i 2016. Men vi skal sørge for at folk her får vite at han ha brutt sine løfter, og at han vil tape her igjen i november, sa partileder Ray Buckley i Det demokratiske partiet i New Hampshire.

