Sinn Féin blir nest største parti i Irland

Opptellingen etter valget lørdag ble ferdig natt til tirsdag. Den viser at Sinn Féin sikrer seg 37 av de 160 plassene i Dail, underhuset i det irske parlamentet.

Sentrumspartiet Fianna Fáil fikk én representant mer med 38, og statsminister Leo Varadkars parti Fine Gail endte med 35 representanter.

Sinn Féins framgang blir regnet som et politisk jordskjelv i Irland og vil gjøre det krevende å få på plass en styringsdyktig regjering i landet.

Flest stemmer

Det er det moderate høyrepartiet Fine Gail og sentrumspartiet Fianna Fáil som har dominert irsk politikk i et hundreår. Sinn Féin, som historisk sett har vært tilknyttet IRA (Den irske republikanske hær), er aktiv på begge sider av irskegrensen og ønsker å gjenforene øya.

Om en ny regjering skal dannes når underhuset samles 20. februar, må den bestå av flere partier. Forhandlingene skal allerede være i gang, og Sinn Féin krever en sentral rolle etter å ha kapret 24,5 prosent av stemmene.

Fianna Fáil fikk 22,2 prosent og Fine Gail 20,9 prosent.

Utfordrer topartisystemet

Med to tiår med fred og nytt lederskap, er partiets politikk for å håndtere boligkrisen og utfordringene i helsevesenet i Irland populær hos velgerne.

Partileder Mary Lou McDonald har også forsøkt å distansere partiet fra tida da det ble regnet som politisk fløy IRA, som førte en væpnet kamp mot britene i Nord-Irland fram til 2005.

Hun mener partiene Fine Gail and Fianna Fáil lever i fornektelse og ikke har hørt på hva folk har å si.

Mandag opplyste McDonald at hun har startet samtaler med mindre partier på venstresiden for å undersøke en mulighet for å danne en regjering uten de to sentrum-høyre-partiene.

– Det kan godt hende jeg blir den nye statsministeren, sa hun før hun snakket videre med folk på et marked i Dublin.

Appellerer til unge

Resultatet tirsdag er desto mer slående fordi Sinn Féin bare stilte med 42 kandidater. Politiske kommentatorer antyder at partiet muligens ble overrasket av den økende populariteten, og at partiet kunne blitt det største om det hadde hatt flere kandidater.

McDonalds kampsaker, utjevning av økonomiske ujevnheter og boligmangel, ser ut til å ha appellert til de yngre velgerne av de 3,3 millioner stemmeberettige i landet.

Om lag 32 prosent av velgerne mellom 18 og 24 år og de mellom 25 og 34 år stemte på paritet.