Merkels kronprinsesse kaster inn håndkleet

Kramp-Karrenbauer, som omtales som statsminister Angela Merkels kronprinsesse, bekreftet mandag at hun trekker seg. Hun blir imidlertid sittende som partileder inntil en ny kanslerkandidat er funnet, opplyste hun på en pressekonferanse. Det håper hun å gjøre før sommeren.

Kramp-Karrenbauer blir sittende som forsvarsminister.

Hun avviser at hennes varsel om å gå av truer stabiliteten i storkoalisjonen som regjerer Tyskland, der kristendemokratiske CDU sitter sammen med det bayerske søsterpartiet CSU og sosialdemokratene i SPD.

Merkel, som har vært statsminister siden 2005, sier hun har stor respekt for Kramp-Karrenbauers beslutning.

– Men jeg vil også si at jeg beklager det, sier hun.

Samarbeid med ytre høyre

57 år gamle Kramp-Karrenbauer ble håndplukket av Merkel som partileder da sistnevnte trakk seg i 2018.

Men Kramp-Karrenbauer, som ofte omtales med forkortelsen AKK, har vært omstridt og blitt kritisert for dårlig krisehåndtering og manglende evne til å lede og forene partiet. Det har sådd tvil om hennes evne til å kunne styre landet, ifølge kringkasteren Deutsche Welle.

Ikke minst har hun strevd med å håndtere den interne konflikten etter at CDU i delstaten Thüringen valgte å samarbeide med ytre høyre-partiet Alternative für Deutschland (AfD). De to partiene stilte seg sammen bak Thomas Kemmerich fra det liberale partiet FDP og gjorde ham til delstatsminister, etter et knusende valgnederlag for kristendemokratene.

– AfD er imot alt CDU står for. Ethvert samarbeid med AfD gjør CDU svakere, sa Kramp-Karrenbauer mandag, som altså ikke lyktes i å hindre delstatspartiet å trosse hennes og også Merkels harde linje mot AfD.

Både leder og kandidat

Kramp-Karrenbauer sier at den som leder CDU, også må være partiets statsministerkandidat ved valget som skal holdes senest høsten 2021. Dermed trekker hun seg fra begge posisjonene.

Ved å samarbeide med AfD har CDU brutt et tabu som har preget tysk politikk helt siden andre verdenskrig. Krisen i partiet ryster tysk politikk, og avisen Süddeutsche Zeitung spekulerer på om Merkel nå kan komme til å måtte gå av tidligere enn tidligere antatt. Den skjøre alliansen mellom CDU, CSU og SPD kan kanskje falle før valgperioden utløper.

Mens Kramp-Karrenbauer har stått i stormen, har hennes – og Merkels – rival Friedrich Merz holdt seg i kulissene. Den tidligere parlamentariske lederen for CDU nyter fortsatt støtte fra kretser i partiet som ansees som mer næringslivsvennlig og konservative.

AKK fortjener respekt for sin beslutning, tvitret Merz mandag.

– Jeg vil gi henne all støtte i prosessen med å finne en etterfølger og statsministerkandidat, skriver han.