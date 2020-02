Sinn Féin på jakt etter støtte etter valgseier i Irland

Partileder Mary Lou McDonald i Sinn Féin (i midten) jubler sammen med partifeller søndag. Hun er nå på jakt etter støtte for å forsøke å danne en koalisjonsregjering, som kan bety at Irland for første gang på hundre år kan bli styrt av et annet parti enn Fine Gail og Fianna Fáil. Foto: Peter Morrison / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix