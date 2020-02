Artikkelen er først publisert av Dagsavisen.

– Byrådet får mer drahjelp fra regjeringen enn noensinne, men forsøker dessverre å fraskrive seg ansvaret for å nå sine egne klimamål. De har visst lenge at de satte urealistiske mål, og nå prøver de å legge ansvaret på staten, sier finanspolitisk talsperson i Venstre og tidligere miljøbyråd i Oslo, Guri Melby.

Oslo har mål om å bli verdens første nullutslippsby allerede i 2030. Men for å få det til etterlyser byrådet drahjelp fra regjeringen, som de mener er alt for treige med å få gjennomført klimatiltak.

At byrådet peker på regjeringen for å få gjennomført sine klimaambisjoner mener Melby er ansvarsfraskrivelse.

Les også: Klimautredning foreslår kostholdsendringer og nullvekst i biltrafikken for å nå klimamålene

Olje og elbil

Hun sier det er staten, ikke byrådet, som i dag står bak størsteparten av utslippsreduksjonene i Oslo de siste årene. Hun peker blant annet på forbud mot oljefyring, elbilpolitikken og biodrivstoff som tre store kilder til utslippsreduksjon i Oslo, som alle tre er statlige tiltak.

– Byrådet skal ha ros for at de har satt seg ambisiøse mål, men de har ikke vist at de har tiltakene som skal til. At de klager på staten når de ikke når målene syntes jeg rett og slett er ansvarsfraskrivelse. Jeg hadde høyere forventninger til klimapolitikken til MDG i byråd, sier Venstre-toppen.

Les også: Norge skjerper klimamålet for 2030 til minst 50 prosent

Melby anklager også Oslobyrådet for idétørke i klimapolitikken. Stort sett alt de har gjort på klimafronten, som utbygging av sykkelstier, krav om utslippsfrie byggeplasser og parkeringsbegrensning er i stor grad bare en videreføring av det forrige byrådets politikk, mener Melby, som før MDG tok over var miljøbyråd i Oslo.

– Går man 6-7 år tilbake fantes det ingen statlige midler til kollektivtransport. Tidligere hadde ikke byene myndighet til å fjerne parkeringsplasser, sette miljøkrav til taxi, lage miljøsoner i sentrum eller ha miljødifferensiert bomring. Det har de fått myndighet til takket være Venstre- og regjeringspolitikk på Stortinget. Og siden 2013 er den statlige støtten til bymiljøpakkene femdoblet, sier Melby.

Peker fortsatt på staten

– Jeg vil spille ballen tilbake til Guri Melby og si at det er staten som ikke kan fraskrive seg ansvaret, sier Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Det er han som har ansvaret for Oslos klimabudsjett, som skal vise hvor mye effekt hvert enkelt klimatiltak har og hva som må gjøres for å nå klimamålene til kommunen. Han gjentar kritikken om at det er staten som må ta seg sammen for at Oslo skal få nådd sine klimamål.

LES OGSÅ: Da Elisabeth (31) kom ut av HC-toalettet, fikk hun kjeft: «Du har ikke lov til å ta den doen!»

– For eksempel karbonrenseanlegg på Klemetsrud har vi ventet på en avklaring om siden vi kom inn i kontorene her. Det er også Frp i regjering, en regjering der Venstre også satt, som satt ned avgiftene på fossilbiler. Det gjør at det blir billiger å forurense og at våre tiltak fungerer dårligere, sier Wilhelmsen, og legger til:

Einar Wilhelmsen (MDG) er finansbyråd i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– I vår klimastrategi har også vi nesten 20 forskjellige forslag til endringer av den statlige virkemiddelbruken. Det er jo egentlig en gavepakke til regjeringen de bare kan sette i gang med å gjennomføre for å få ned klimagassutslippene i Oslo og resten av landet. Det håper jeg Venstre tar på alvor.

Samtidig roser han regjeringens elbilpolitikk, som sammen med Oslos bomring er en viktig til at lufta i Oslo er blitt reinere.

– Melby kritiserer oss for å legge skylda på staten. Men egentlig er problemstillinga motsatt. Når vi går foran og kutter i utslipp er jo det en viktig grunn til at de nasjonale utslippene går litt ned. Men det er bra med konkurranse i klimapolitikken, og jeg håper at Venstre øker ambisjonene opp mot seg vårt mål om 95% utslippskutt. Men det som virkelig mangler er gjennomføring, ikke ambisjoner. Mens alle nabolandene har kutte sine utslipp er våre like høye som i 1990. Her har regjeringen en lang vei å gå sier Wilhelmsen.

Artikkelen er først publisert av Dagsavisen.