«Var det riktig av Frp å gå ut av regjering?»

Det var spørsmålet 1027 respondenter fikk i en spørreundersøkelse Norstat gjennomførte for ABC Nyheter nylig. 59 prosent svarte ja, 15 prosent svarte nei, mens 26 prosent svarte vet ikke.

Svarene er også fordelt på hvilke parti de spurte helst stemmer på

Blant velgerne til de tre gjenværende regjeringspartiene, er det særlig KrF-velgerne som setter pris på Frps valg. 66 prosent av de spurte KrF-velgerne mener det var riktig av Frp å gå, mens kun 6 prosent mener det var feil.

– KrF har siden 2005 hatt Venstre og Høyre som foretrukne samarbeidspartnere i regjering. Nå har vi den regjeringskonstellasjonen våre velgere er mest vant til, og jeg tror tallene fra undersøkelsen også underbygger dette, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i en kommentar til ABC Nyheter.

Partiet hans er blant dem har blitt belønnet på meningsmålingene etter at Frp gikk ut av regjeringen. Den siste meningsmålingen fra VG viser en fremgang på 1 prosentpoeng i oppslutningen, fra 3,2 til 4,2 prosent, mens NRKs nyeste måling viser en fremgang på 0,8 prosentpoeng for partiet.

Ropstad vil ikke si om han personlig synes det var riktig av Fremskrittspartiet å gå ut av regjeringen.

– Da vi oppsummerte et år med KrF i regjering, konstaterte vi mange gode KrF-gjennomslag, og at partiet flyttet politikken mot sentrum. I regjering med Frp viste vi at vi kan finne gode løsninger sammen. Nå har Frp valgt å gå ut av regjeringen, det er en avgjørelse vi tar til etterretning.

(Saken fortsetter under videoen)

Video: Dette hadde Ropstad å si om Frp-exiten:

Valgforsker: – Frp-samarbeid har vært kontroversielt

Valgforsker Johannes Bergh påpeker at KrF gikk til valg i 2017 på nettopp den regjeringen partiet nå har havnet i.

– Det er ikke unaturlig at de er glade for at de ikke lenger sitter i regjering med Frp, for det har vært kontroversielt internt i partiet. De har kommet i en situasjon de ønsker når det gjelder sammensetning av regjeringen. Men det er en mye svakere regjering, som også er avhengig av Frp på Stortinget. Det kan bli en realitetsorientering etter hvert, sier Bergh til ABC Nyheter.

I etterkant av retningsvalget innad i KrF, har partiet mistet en del velgere som lå til venstre i partiet, ifølge valgforskeren.

– Det virker logisk at en del av de velgerne kommer tilbake nå. Jeg tror KrF er bedre rustet til å komme over sperregrensen ved neste stortingsvalg nå, for kjerneproblemet til partiet har vært Frp.

Analysen hans får støtte av politisk kommentator i VG, Tone Sofie Aglen.

– KrFs velgere er ikke veldig glad i Frp. Det bitre veivalget partiet var igjennomhandlet grunnleggende om Frp, og Frps plass i regjering har hele tiden vært vanskelig for KrF. Det har vært splid om ting som asyl, innvandring, rus og søndagsåpne butikker mellom de to partiene, sier Aglen.

Hun tror imidlertid KrF får en større utfordring med å få gjennomslag for sine klassiske KrF-standpunkt innen bioteknologi, eggdonasjon og fosterreduksjon i en mindretallsregjering.

– Velgergrunnlaget til V i oppløsning

Venstre-velgerne ser ut til å være mest i tvil blant samtlige velgere i ABC Nyheters spørreundersøkelse. 42 prosent mener det var riktig av Frp å gå, mens hele 40 prosent svarer vet ikke. Det er den høyeste andelen blant noe parti.

– De mest oppsiktsvekkende i undersøkelsen var egentlig tallene for Venstre-velgerne, mener politisk kommentator Tone Sofie Aglen.

– Venstre har kommunisert like stor glede over at Frp gikk ut av regjering som KrF. Når Venstre har svart på hvorfor det går dårlig, har de skyldt litt på Frp, at de nuller ut Venstres egne seire. Samtidig ser vi at Venstre ikke får noen gevinst på samme måte som KrF gjør på meningsmålingene. Det er like dårlig som før, uten noen synlig effekt, fortsetter hun.

Valgforsker Johannes Bergh synes Venstre-tallene i undersøkelsen er vanskelig å forklare.

– Velgergrunnlaget til Venstre har nærmest gått i oppløsning. De har mistet velgere i alle retninger, og har ikke et godt kjernegrunnlag som støtter partiet. Venstre har mindre lojale velgere enn andre partier. Sånn har det vært lenge. Det gjør dem mer avhengige enn andre av å gi velgerne en grunn til å stemme på dem. Det har de ikke klart. Det kan hende det må noe mer dramatisk til for å få Venstre på riktig spor.

ABC Nyheter har vært i kontakt med Venstre. Partiet påpeker at tallene i undersøkelsen er små, og at spørsmålet om det var riktig av Frp å gå ut av regjering har rom for tolkning. Venstre ønsker derfor ikke å kommentere saken.

Video: Skei Grande om Frp-exit: – Vi samarbeider videre:

Les også: