Trondheim Ap ønsker Trond Giske inn i fylkesstyret

Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti har fått oversendt forslag fra lokallagene til nytt fylkesstyre.

– Det er 35 navn på lista. Den viser at vi har et stort mangfold av svært dyktige kandidater. N å ber vi om innspill fra lokalpartiene til hvordan styret skal se ut. Basert på det skal vi jobbe fram en innstilling som er samlende for Trøndelag Ap, sier leder i valgkomiteen, Arild Grande, til Dagbladet.

Rangerer ikke

Trond Giske står på lista til Trondheim Ap, sammen med fem andre personer. Lokallaget rangerer ikke mellom kandidatene, og har dermed ikke spilt inn hvem de ønsker skal ta over som fylkesleder.

Av de forslagene som foreligger er det bare Melhus Ap som har forslag til ledervervet. Melhus ønsker at Per Olav Skurdal Hopsø fortsetter som leder, men han kunngjorde forrige uke at han ikke vil stille til gjenvalg.

Bare seks av femten medlemmer i styret til Trøndelag Ap vil fortsette. Både styreleder Hopsø og nestleder May Britt Lagesen har takket nei.

Største fylkeslag

Nå som ledervervet står til valg, har det åpnet en diskusjon om Giske kan være aktuell til å ta over. Han vil ikke selv kommentere saken overfor NTB.

– Jeg antar at de som står på lista er spurt og har sagt seg villig til å gjøre en jobb for Trøndelag Ap. Jeg vil ikke kommentere enkeltpersoner, men det er gledelig å se at så mange er villige til å bidra, sier Grande til Dagbladet.

Trøndelag Ap er partiets største fylkeslag. Som fylkesleder har man også en plass i Arbeiderpartiets landsstyre.

Lokallagene er nå i ferd med å sende inn sine innspill til valgkomiteen, som skal ha innstillingen klar 16. mars. Årsmøtet holdes fra 20. til 22. mars.