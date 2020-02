– Dyktigere på manipulasjon enn på kommunikasjon

Mandag morgen kårer Geelmuyden Kiese (GK) Senterparti-lederen Trygve Slagsvold Vedum til «fjorårets ubestridte tåkefyrste». Prisen kommer i stand ved at partnerskapet i GK hver måned deler ut priser for både den tydeligste og utydeligste talen i løpet av måneden. Deretter legges alle månedsvinnerne inn i en superfinale hvor GK gjennomfører en avstemming på nett der folk blir invitert til å kåre «Årets tåkelur» og «Årets tåkefyrste».

- Trygve Slagsvold Vedum snakket seg til månedens tåkeprat både i januar og desember. Dermed stilte han med to nominasjoner i superfinalen. Det endte med både første- og andreplass. Sammenlagt oppnådde Vedum hele 41 prosent av stemmene. Ikke en gang min favoritt Sjaman Durek kunne måle seg med tåkefyrsten fra Hedmark. Durek endte på en velfortjent tredjeplass med 19 prosent av stemmene, sier GK-sjefen Hans Geelmuyden.

- Jesus-babbel i januar

Senterparti-lederen er ikke den første politikeren som krones til tåkefyrste. Både Per Sandberg, Sylvi Listhaug, Knut Arild Hareide og Jonas Gahr Støre har tidligere blitt tildelt prisen.

- At politikere ikke ønsker å prate forståelig er et demokratisk problem. Når folk ikke skjønner hva politikere sier, er det vanskelig å diskutere med dem og beslutte hvem man skal stemme på. Vedums forsøk på å ligne seg selv med Jesus må karakteriseres som årets avledningsmanøver, sier Geelmyuden.

Det var i januar at GK ga månedsprisen til Vedum for sitt «Jesus-babbel av første klasse» gitt i et intervju i Klassekampen. Der var Sp-lederen sitert på følgende:

- Ta Jesus. Han gikk ikke ut og tenkte «hva er det lurt av meg å si nå?». Han sa det han trodde på og i dag tror milliarder av mennesker på det, sa Vedum til Klassekampen i januar.

- Roper høyt

Men i motsetning til Jesus sier ikke Vedum det han mener, mener kommunikasjonsbyrået i sin begrunnelse.

- Han sier det som til enhver tid er opportunt, og vender kappen etter vinden. Det er populismens fremste læresetning. Og man kan si mye om Jesus, men han var ingen populist. I sin samtid var han faktisk så upopulær at de spikret ham opp på et trekors. Bibelens populister sto fremst i folkemengden og ropte «korsfest, korsfest, sier Geelmuyden.

I juryens begrunnelse heter det videre:

- Vedum roper høyt, og bruker mange utropstegn, men svarer sjelden på spørsmål, og argumenterer mot en hærskare av stråmenn. Han forteller ikke velgerne hva de skal mene, men hva de skal føle. Slik er han en mester i å sette folk opp mot hverandre. Vedum er dyktigere på manipulasjon enn på kommunikasjon. Derfor fortjener han tåkefyrstekronen 201, skriver GK i begrunnelsen.

Kongen får bestemannspris

I den andre enden av skalaen gis prisen «Årets tåkelur» til Hans Majestet Kong Harald V

Her heter det blant annet at «Vedums totale motsats er Kongen av klar tale. Kongens tale er forsonende, raus og inkluderende, likevel er den klokkeklar».

- Hans Majestet viser at du ikke behøver å krangle med noen for at folk skal forstå hva du mener. Kongen er tydelig, uten å være splittende. Tvert imot samler han folket ved hjelp av klar tale. Det er det veldig få som klarer, sier Geelmuyden.

Geelmuyden Kiese trekker blant annet frem Kongens nyttårstale der Hans Majestet uttalte.

- Vi vet så lite om det som skal møte oss. Uvissheten gjør oss alle sårbare. Det beste vi kan gjøre, er å være der for hverandre, se hverandre, huske å gi hverandre de gode ordene. Og bære hverandre om det trengs, sa Kongen.

Over 1400 personer deltok i årets nettavstemning.

