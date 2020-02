Sp vil kutte miljøsatsing om regjeringen ikke lover ferjepenger

Nylig leverte Senterpartiet et forslag hvor de ber regjeringen stille opp og hjelpe fylkeskommunene med penger for å unngå skyhøye billettpriser eller kutt i tjenestetilbudet.

Utfordringen til fylkeskommunene er kravet om at alle ferjer og hurtigbåter skal være utslippsfrie om få år. Det koster å utvikle teknologien og bygge nye fartøy og dette har tvunget mange fylker til å sette opp billettprisene.

Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet reagerer kraftig på at det er innbyggerne langs kysten som må svi for miljøsatsingen.

– Dette må regjeringen forstå. Hvis ikke må vi kutte all satsing på nullutslipp på båter og ferjer i fylkene, sier Navarsete til NRK.

Navarsete viser til at gamle Hordaland fylke alene har ekstrautgifter på elektrifisering av ferjeflåten på 300 millioner kroner. Hun frykter resultatet blir store kutt i bevilgningene til fylkesveiene og de videregående skolene.

– Det må komme ekstrapenger i revidert nasjonalbudsjett til de fylkene som er berørt, sier Navarsete.

Men distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) har ikke med seg løfter om pengehjelp eller konkrete tiltak når hun tirsdag besøker ferjeopprørere i Aukra. Det sa hun til NTB lørdag

– Det nytter ikke å skyve regningen over på staten. Her har fylkeskommunene et ansvar som de er nødt til å ta, sa Helleland.