Sp lover PR-forbud om de havner i regjering

Det sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG mandag.

– Vi skal sende et brev til alle statlige og underliggende etater om at dere får lov til å bruke null kroner på PR-byråer. Null, sier Vedum, som viser til at staten det siste året har brukt 680 millioner kroner på PR-rådgivning.

Sp-lederen advarer også mot tette bånd mellom PR-bransjen og statsapparatet.

– Det er nå en svingdør mellom PR og norsk politikk som vi aldri har sett i norsk politikk noen gang. Det skal ikke gjenta seg at en eller annen som arbeider i First House eller lignende byråer skal bli oppnevnt til statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver. I hvert fall ikke så lenge jeg er partileder, sier han og langer særlig ut mot Frp.

Både Frps nestleder Sylvi Listhaug og tidligere justisminister Tor Mikkel Wara kom rett fra First House til statsrådsstillinger.

– Frp har satt dette i system, sier Vedum.

Nylig ble også Mathias Fischer fra PR-byrået Try Råd oppnevnt til statssekretær for klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).