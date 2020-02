Abbas truer med å avslutte samarbeidet med Israel

Også samarbeidet om sikkerhet, som regnes for å være helt avgjørende for å hindre uro på den okkuperte Vestbredden, vil ifølge Abbas bli avsluttet.

Den palestinske presidenten har også tidligere kommet med lignende erklæringer, og det er foreløpig uklart hva det denne gangen innebærer i praksis.

Abbas' siste trussel kom da han talte under et krisemøte for de 21 landene i Den arabiske liga i Egypts hovedstad Kairo. Temaet var den såkalte fredsplanen for Israel og palestinerne som USAs president Donald Trump har lagt fram.

Planen legger blant annet opp til at Israel skal få annektere store områder på den okkuperte palestinske Vestbredden – og nesten hele Øst-Jerusalem.

«Apartheid»

– Norsk Midtøsten-politikk ligger fast. En varig fred kan bare oppnås gjennom direkte forhandlinger mellom begge parter om en tostatsløsning, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en kommentar til NTB til Abbas' kunngjøring.

I Kairo lørdag kalte Den arabiske ligas generalsekretær Trumps plan for en oppskrift på hundre år til med konflikt og lidelse.

– Planen vil i praksis føre til en énstatsløsning med to klasser av borgere, der palestinerne vil være annenrangs borgere, frarøvet grunnleggende borgerrettigheter. Det er apartheid, sa Ahmed Aboul Gheit og tok til orde for nye forhandlinger mellom israelerne og palestinerne.

Ligaen avviser samarbeid

Den arabiske ligas medlemsland lover at heller ikke de vil samarbeide med USA for å iverksette Trumps plan.

– Vi avviser den amerikansk-israelske «århundrets plan», tatt i betraktning at den ikke innfrir et minimum av palestinernes rettigheter og streben, heter det i den felles uttalelsen fra møtet, der utenriksministre fra USAs nære allierte Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater var blant deltakerne.

I Israel uttrykker tjenestemenn nå håp om at ligaens avvisning vil føre til at USA gir grønt lys til israelsk annektering av deler av Vestbredden, ifølge avisa Haaretz.

Samarbeid i det stille

Abbas sa at Israel som okkupantmakt må bære ansvaret for de palestinske områdene, og at palestinerne vil fortsette å yte motstand med fredelige midler. Både USA og Israel er informert om beslutningen om å bryte samarbeidet, ifølge presidenten.

Abbas kom med en lignende erklæring i juli 2017, under en større konflikt om al-Aqsa-moskeen i Jerusalem. Da kunngjorde han at alt sikkerhetssamarbeid med Israel innstilles. Det ble formelt gjenopptatt senere samme år, men ifølge palestinsk politi fortsatte samarbeidet med okkupasjonsmakten i stor grad som før.

«Jerusalem-salg»

Trumps fredsløsning innebærer at Israel får beholde bosetningene som er etablert i de okkuperte palestinske områdene, at den okkuperte Jordandalen annekteres av Israel, og at en framtidig palestinsk hovedstad legges til Shuafat, 5 kilometer nord for Jerusalems gamleby.

– Jeg vil aldri godta denne løsningen. Jeg vil ikke at det skal skrives i historien om meg at jeg solgte Jerusalem, sa Abbas i talen.

Han varsler at han vil be FNs sikkerhetsråd om å kalle inn til en internasjonal konferanse for å gjenoppta forhandlingene med Israel.

Under presentasjonen tidligere denne uka understreket Trump gang på gang at planen hans vil skape stor velstand for palestinerne, om de bare aksepterer den.

Advarsel fra Søreide

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har hyllet planen. Men internasjonalt har det ikke vært mye jubel å spore.

– Jeg advarer mot å ta ensidige skritt. Enhver annektering av landområder ved bruk av makt er uakseptabel og i strid med folkeretten, sa Søreide i en uttalelse dagen etter at Trump og Netanyahu hadde lagt fram planen i Det hvite hus.