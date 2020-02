Farage: – Det er ingen vei tilbake

For to dager siden hentet den britiske delegasjonen frem Union Jack-flaggene sine og vinket farvel til de andre delegatene i EU-parlamentet. Brexitpartiets leder Nigel Farage fikk mikrofonen slått av midt i et lidenskapelig innlegg. Men da var det over, for ham.

Fredag kveld fires det britiske flagget utenfor EUs hovedkontor i Brüssel. Og samtidig stiller Farage til intervju med den engelske tv-produsenten ITN.

– Jeg har gitt 27 år av livet mitt til dette, sier han og ser tilbake på sine 20 år i EU-parlamentet. Han forteller at det nærmest fremstår som uvirkelig.

– Dette er et stort øyeblikk og det markerer «point of no return». Når vi nå er ute, så er vi ute. Det er ingen vei tilbake, slår han fast og legger til: – Personlig er jeg veldig glad.

Stor begeistring

Nå legger han vekten på statsminister Boris Johnson, som han også berømmer for å ha vært prinsippfast de siste årene. Han er også glad for at Brexitpartiet klarte å kaste Johnsons partikollega og forgjenger i Downing Street, Theresa May.

– På mange måter har jeg hatt rett. Det har vært mange som har kjempet for dette, men jeg har vært en av de største drivkreftene bak Brexit.

Nå forventer Farage at Johnson vil holde på løftene sine.

– Da vil jeg være fra meg av begeistring.