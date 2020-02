Klimakur 2030 er en utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon av norske klimautslipp fra sektorer som ikke er omfattet av EUs klimakvotesystem i 2030 sammenlignet med 2005. Katalogen ble overrakt til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn av Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro 31. januar.

Ikke-kvotepliktig sektor innbefatter utslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg. For alle ikke-kvotepliktige utslipp er mulighetene for kutt og tiltakskostnader analysert, og barrierer og mulige virkemidler for å utløse utslippskuttene er vurdert.

De som står bak Klimakur 2030 er en faggruppe der Miljødirektoratet har ledet og koordinert arbeidet. Gruppen består ellers av Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova.

Fra fag til politikk: Rapporten vil være et viktig faglig underlag når regjeringen skal legge fram en stortingsmelding seinere i år for hvordan den skal nå sine utslippsmål for 2030.

Les mer om Klimakur 2030 hos Miljødirektoratet