Erna Solberg: Kjenner ikke femåringens helsetilstand

Statsminister Erna Solberg (H) viste til personvernet og sa hun ikke er kjent med tilstanden til gutten da hun besvarte et spørsmål fra Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim, ifølge Nettavisen.

Han har vært en av flere personer i offentligheten som de siste ukene har etterspurt og argumentert for innsyn i grunnlaget for beslutningen om å hente gutten og familien hjem til Norge.

– Ingen av oss har opplysninger

Den 29 år gamle kvinnen og hennes to små barn landet på Kastrup i København og fløy videre til Gardermoen, eskortert av politifolk og andre representanter for myndigheter. Det har vært stilt en rekke spørsmål ved helsetilstanden til hennes fem år gamle sønn. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Under debatten i Stortinget torsdag ba Helgheim om å få vite om han er alvorlig syk eller ikke, og framholdt at saken hadde betydelig offentlig interesse.

Solberg svarte at det er familien som sitter på disse opplysningene, ikke regjeringen.

– Jeg har altså ingen opplysninger om dette. Ingen av oss har opplysninger som er knyttet til hvor alvorlig det er. Det er ikke regjeringen som ikke går ut med opplysninger, for vi har ikke disse helseopplysningene, sa hun.

– Det kan være feil i beslutningsgrunnlaget

Flere av kritikerne i debatten har pekt på at regjeringen har brukt formuleringen «antatt syk» om guttens tilstand. Solberg avviser at formuleringen innebærer at det har vært usikkerhet om selve beslutningsgrunnlaget.

– Når vi sier at de er antatt syke, er det fordi vi ikke har noen offisiell betegnelse eller grunnlag for å sette noen diagnose – eller skulle gjort det. Men det er kjent hva beslutningsgrunnlaget vårt var. At det kan være usikkerhet, og det kan være feil i det, kan være, men beslutningsgrunnlaget er helt kjent, sa Solberg.