– Du kan ikke bli frikjent uten en rettssak. Og det blir ingen rettssak uten vitner og dokumentasjon, sa Nancy Pelosi like før det amerikanske Senatet for andre dagen stilte spørsmål om vitneførsel i riksrettssaken mot president Donald Trump.

Pelosi som er leder i Representantenes hus, fordi hun representerer Demokratene - som er det største partiet. Hun har kjempet for å få stilt Trump for riksrett etter at det ble kjent at han skal ha presset Ukraina for å få landet til å iverksette en etterforskning av presidentkandidat Joe Biden og hans sønn Hunter.

Bakgrunn : Pelosi vil sende riksrettstiltale til Senatet neste uke

– Vi har en president som oppfører seg som en fransk konge som sier «jeg er staten». Nei! Artikkel 2 sier ikke at du kan gjøre som du vil. Grunnloven sier ikke det, sa Pelosi under sin pressekonferanse.

Hun anklaget presidentens team for å plukke fra hverandre grunnloven, implisitt at de ødelegger den. Og la til at noen av disse sågar er advokater.

Endrer strategi: Trumps forsvarere skifter strategi – åpner for at byttehandel med Ukraina ikke er ulovlig

– Tenk at vi noensinne ville si om noen president, uansett kjønn eller parti, at om de mener presidentskapet deres er godt for landet, så er alle handlinger de gjør greie.