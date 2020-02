Regjeringspartiene i iskant-møte på Stortinget

– Grensen for iskanten og iskantsonen må flyttes sørover. Det er i tråd med faglige råd, og vi kan ikke prute på kunnskap i denne saken. Norges rolle som ansvarlig havnasjon er på spill. Dette er et veivalg i natur- og klimakrisens tid, sier Kjenseth, som leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

I løpet av våren skal politikerne bestemme hvordan iskanten skal defineres. Det avgjør i praksis hvor langt nord det skal være tillatt med oljeaktivitet. Mens KrF og Venstre ønsker å trekke iskanten lenger sørover, har Høyre ikke bestemt seg ennå.

Vitenskapelig grunnlag

Venstre tok initiativ til møtet torsdag, der miljø- og energipolitikere fikk en gjennomgang av forskerne Tor Eldevik fra Bjerknessenteret for klimaforskning og Cecilie von Quillfeldt fra Norsk Polarinstitutt.

Polarinstituttet mener grensen for iskanten må trekkes lenger sør enn i dag, av hensyn til økosystemet i hele området rundt isen og livet på havbunnen.

Bevisbyrde

– Nå har vi sørget for at alle tre regjeringspartier har fått presentert det samme faglige grunnlaget om hvordan petroleumsaktivitet vil påvirke disse sårbare havområdene. Bevisbyrden ligger på dem som mener at iskanten ikke skal trekkes sørover, sier Kjenseth.

Selv om Venstre og KrF skulle få med Høyre i å trekke iskanten sørover, trenger de også støtte fra Arbeiderpartiet for å få flertall. Ap-leder Jonas Gahr Støre har uttalt at de i arbeidet med saken vil legge mer vekt på miljø og artsmangfold enn tidligere.

Faglig uenighet

Quillfeldt har også ledet arbeidsgruppen i Faglig forum for havområdene, som skal gi politikerne et vitenskapelig beslutningsgrunnlag.

I den siste rapporten fra Faglig forum gikk det fram at det var uenighet mellom medlemmene i forumet om hvordan iskanten skal defineres. Ifølge Aftenposten vil Oljedirektoratet ha en definisjon som trekker iskanten nordover, noe som vil gi oljeindustrien større spillerom, mens Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet alle går inn for å sette grensen lenger sør.