Etter tre kortere punkter klokken 10 starter dagens debatt i Stortinget, om «statsministerens redegjørelse om regjeringens sammensetning». (Se hele dagsorden på Sortinget tiorsdag nederst i saken).

Knapt tre minutter brukte statsminister Erna Solberg (H) tirsdag denne uken på å redegjøre for Stortinget om arbeidet til den nye mindretallsregjeringen. Spesielt, mener SV.

– Regjeringen fortsetter å styre på Granavolden-plattformen. Jeg vil herved invitere Stortinget til et konstruktivt samarbeid, sa Solberg i den særdeles korte redegjørelsen, som Stortinget skal debattere torsdag.

I vandrehallen etterpå lot ikke reaksjonene vente på seg.

– Det var en utrolig spesiell seanse, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

– Her hadde hun en mulighet til å redegjøre for hva hun vil med den nye regjeringssammensetningen. Men så har hun absolutt ingen ting å melde, sier han.

Solberg: Viktig signal



Selv viser Solberg til redegjørelsen som ble holdt da KrF gikk inn i regjeringen for ett år siden.

– Utgangspunktet vårt er at vi skal styre på Granavolden. Den redegjørelsesdebatten hadde vi i fjor, sier hun.

– Det er et viktig signal at det er kort, at vi ikke skal ha et alternativt dokument til Granavolden. Å skifte grunnlag for det vi skal jobbe med, ville vært bortkastet tid understreker hun.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener redegjørelsen styrker det som vil være Arbeiderpartiets hovedprioritering framover.

– Vårt arbeid handler nå om å skaffe et nytt flertall til Norge, slår han fast.

Sveitserost



Støre peker også på at Granavolden-plattformen er blitt gjennomhullet etter at Frp har trukket seg fra mange av kompromissene som de selv var med på å forhandle fram.

– Den begynner å ta form av en sveitserost. Og den som borer hullene, er Frp, sier han.



Dagsorden Stortinget torsdag

1. Valg av ny femte visepresident

2. Valg av ny visesekretær

3. Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

(Innst. 125 S (2019-2020))

4. Debatt om statsministerens redegjørelse om regjeringens sammensetning (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 28. januar 2020)

Løse forslag til saken

5. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

(Innst. 131 S (2019-2020), jf. Prop. 121 S (2018-2019))

Løse forslag til saken

6. Referatsaker

Votering kl. 14.00