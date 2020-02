– Bolton var bekymret over at Trump ga tjenester til autokrater

I en privat samtale i fjor sa Bolton, som var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, til Barr at han var bekymret over at president Donald Trump i praksis personlig ga tjenester til autokratiske ledere i Tyrkia og Kina. Det skriver Bolton selv i et manus til en bok som han skal gi ut i mars, ifølge The New York Times , som har fått tilgang til manuset.

Barr svarte ved å peke på granskinger som justisdepartementet foretok av det kinesiske telekommunikasjonsselskapet ZTE og en tyrkisk bank. Barr sa at han var bekymret over at Trump hadde skapt et inntrykk av at presidenten hadde overdreven innflytelse over det som normalt ville være uavhengige granskinger, ifølge manuset.

Barr understøttet sitt syn ved å vise til samtaler som Trump hadde hatt med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Kinas president Xi Jinping.

Ukraina-etterforskning

Bolton sendte manuset til Det hvite hus for en gjennomgang for snart en måned siden. Boken «The Room Where It Happened: A White House Memoir» blir utgitt 17. mars, lenge etter at riksrettssaken mot Donald Trump er avsluttet.

Søndag omtalte The New York Times en annen del av manuset der det het at Trump hadde sagt til Bolton at rundt 3,5 milliarder kroner i militærhjelp til Ukraina skulle holdes tilbake inntil Ukraina gikk med på korrupsjonsetterforskning av Joe Biden og hans sønn Hunter, som jobbet for et ukrainsk energiselskap mens faren var visepresident.

Vil ha Bolton

Lekkasjene fra Bolton gjør at noen republikanere ser ut til å være på glid og vurdere støtte til Demokratenes ønske om å føre Bolton og andre som vitner i riksrettssaken i Senatet. Demokratene trenger minst fire stemmer fra Republikanerne.

Den republikanske senatoren Mitt Romney tror det vil bli nok republikanere som stemmer med Demokratene.

– Det blir stadig klarere at det vil være viktig å høre John Bolton. Jeg tror det blir stadig mer sannsynlig at andre republikanere vil slutte seg til oss som mener at vi bør høre John Bolton, sa Romney til journalister mandag.

Hans partifelle, senator Susan Collins, sa at hun alltid ønsker «muligheten for vitner», og at lekkasjene fra Boltons bok «styrker saken».

Forsvarets siste dag

Mens mediene fokuserte på Boltons bok mandag, fortsatte Det hvite hus dag to av forsvarets åpningsinnlegg i riksrettssaken i Senatet.

Delstaten Floridas tidligere leder for påtalemyndigheten, Pam Bondi, tok for seg Hunter Bidens rolle som styremedlem i det ukrainske energiselskapet Burisma og sa at selskapet var kjent for å være korrupt.

Ken Starr, som var spesialetterforsker i saken som førte til riksrettssaken mot president Bill Clinton, og Harvard-professor Alan Dershowitz, satte riksrettsprosessen inn i et historisk, juridisk og politisk perspektiv. De sa at det ikke finnes grunnlag for å fjerne Trump fra makten.

– Det er ikke noe i Boltons avsløringer, selv om de skulle være sanne, som når opp til nivået der dette utgjør maktmisbruk eller en handling som kan straffes med riksrett. Ikke-kriminell fremgangsmåte, inkludert maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid, ligger utenfor rekkevidden av riksrett, sa Dershowitz, som også sa at han stemte på Hillary Clinton i forrige valg.

Tirsdag avslutter Trumps advokater åpningsinnlegget. Deretter kan senatorene sende inn skriftlige spørsmål til begge parter, før det senere i uken holdes avstemning om nye vitner skal kalles inn.