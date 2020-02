Demokratene krever at Bolton får vitne etter lekket bokmanus

President Donald Trump fortalte Bolton at militærhjelp til Ukraina kun ville komme i bytte mot etterforskning av Joe Biden, ifølge et utkast av Boltons kommende bok, som The New York Times har fått tilgang til.

Samtalen skal ha funnet sted da Bolton var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver. Boltons påstand står i skarp kontrast til hva Trumps forsvarere har forklart under riksrettssaken.

De har hevdet at tilbakeholdingen av bistand til Ukraina ikke har noe å gjøre med Trumps forespørsler om etterforskning av tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter, som jobbet for et ukrainsk energiselskap mens faren var i embetet.

– Bolton har bevis

Mindretallsleder Chuck Schumer for Demokratene i Senatet krever nå at John Bolton og Trumps stabssjef Mick Mulvaney får lov til å vitne i riksrettssaken.

– John Bolton har beviset, skriver senator Schumer på Twitter.

Bolton, som forlot Det hvite hus dagen før Trump friga Ukraina-bistanden, har allerede gjort det klart at han er villig til å vitne, til tross for at presidenten har beordret medarbeidere til å ikke samarbeide med granskningen.

Fire republikanere

Skal Schumer få det som han vil, må minst fire republikanske senatorer stemme med Demokratene. Det har virket lite sannsynlig de siste dagene, og det er uvisst om Bolton-oppslaget vil overbevise noen republikanere.

Senator Mitt Romney sier at han sannsynligvis vil stemme for Demokratenes krav om å kalle inn vitner i riksrettssaken. Republikaneren Susan Collins uttalte i forrige uke at hun trolig vil si ja til Demokratenes krav.

Lisa Murkowski er den tredje republikanske senatoren som er blitt nevnt. Hun har samarbeidet med Collins for å sikre at det blir holdt en avstemning om hvorvidt vitner skal høres i riksrettssaken. Så langt har hun ikke sagt hvordan hun vil stemme.

Det fjerde navnet, senator Lamar Alexander, har heller ikke sagt hvordan han vil stemme. I nylige intervjuer har han sagt at han «kanskje» vil stemme for vitneavhør, men han har også sagt at han «kanskje ikke» vil gjøre det, skrev Politico før helgen.

Utgis i mars

Trumps forsvarere fortsetter mandag kveld norsk tid med sine åpningsinnlegg. Avstemningen er ventet å finne sted i løpet av uken etter at de og aktoratet er ferdig med sine sluttinnlegg.

Umiddelbart etter at The New York Times omtalte Boltons bokutkast søndag kveld, sluttet sju demokrat-ledere i Representantenes hus seg til Schumers oppfordring om at Senatet må innkalle Bolton som vitne og la ham få legge fram notater og andre relevante dokumenter.

Boltons bok «The Room Where It Happened; A White House Memoir» blir utgitt 17. mars, lenge etter at riksrettssaken er avsluttet. En person som kjenner til bokmanuset, bekrefter overfor nyhetsbyrået AP at utkastet som The New York Times har fått tilgang til, er ekte.

Trump ut mot Bolton

I en rekke meldinger på Twitter natt til mandag norsk tid avviste Trump Boltons fremstilling.

– Jeg sa aldri til John Bolton at hjelpen til Ukraina var knyttet til etterforskningen av demokrater, blant dem Biden og Bidens sønn, skrev presidenten.

– Faktum er at han aldri klaget over dette fram til hans embete var avsluttet. Hvis John Bolton sa dette, er det bare for å selge en bok, fortsatte presidenten.

Trump ber folk se på utskriftene fra telefonsamtalen han hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, og sier at Zelenskyj selv har sagt at det ikke var lagt noe press på Ukraina om noen slik etterforskning i bytte mot militærhjelp.