Listhaug: – Ingen planer om å opptre som bølle i Stortinget

Nøyaktig én uke etter at Frp marsjerte ut av Solberg-regjeringen, samler partitoppene seg mandag til strategiseminar på Gardermoen for å meisle ut veien videre som et rent opposisjonsparti.

– Målet er å gjøre Frp størst mulig før neste valg og bygge opp partiorganisasjon, sier nestleder Sylvi Listhaug på NRKs Politisk Kvarter mandag.

Partiledelsen har gjort det klart at det fra nå av er eget partiprogram som gjelder, og ikke Granavolden-plattformen som de inngikk med Høyre, Venstre og KrF for kun ett år siden. Statsminister Erna Solberg sier på sin side at regjeringen vil fortsette å styre på Granavolden og håper på et fortsatt samarbeid med Frp på utsiden.

– Vi ønsker å ha venner og et konstruktivt samarbeid, men ingen skal la seg overraske av at Frp vil ha mest mulig gjennomslag for vår politikk, nå som vi er et rent opposisjonsparti, sier Listhaug.

– Jeg har sagt at jeg er opptatt av å holde Støre ute fra regjeringskontorene, og det står ved lag. men vi kommer ikke til å akseptere hva som helst fra denne regjeringen, legger hun til.

Listhaug sier Frp særlig vil være kompromissløse mot det hun kaller symbolikk knyttet til oljenæringen og klimautslipp og alt som lukter av angrep på landets bilister.

– Vi har ingen planer om å opptre som noen bølle i Stortinget, men vi kommer til å være tydelig og gjenkjennelige, sier hun.