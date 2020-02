Salvinis parti tapte nøkkelvalg i Italia

Emilia-Romagna har vært en bastion for venstresiden i over 70 år, og Ligaens leder Matteo Salvini mente tiden nå var inne for et historisk maktskifte.

Han håpet seier for høyresiden i Emilia-Romagna ville sende sjokkbølger gjennom italiensk politikk og presse fram regjeringskrise i Roma.

Men slik gikk det ikke. I stedet ble regionpresident Stefano Bonaccini fra sentrum-venstre-partiet PD gjenvalgt med 51 prosent av stemmene, ifølge resultater offentliggjort av innenriksdepartementet mandag.

Ligaens kandidat Lucia Borgonzoni fikk 44 prosent.