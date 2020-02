Hareide vil ikke være noen rød klut

– Jeg har ikke fått noen munnkurv, men det er nå engang sånn at jeg kommer til å fokusere på det fagområdet jeg har. Det tror jeg er riktig, for det er et stort ansvarsområde. Da har du mer enn nok med det, sier den ferske samferdselsministeren.

Svaret kommer etter at NTB har spurt om han kan svare på spark fra Frp eller retorikk han ikke liker. Verbale sammenstøt med Fremskrittspartiet var ikke ukjent så lenge han var partileder og satt i opposisjon til Høyre- Frp-regjeringen. Nå må mindretallsregjeringen med KrF, Høyre og Venstre forhandle med opposisjonspartiet Frp i Stortinget.

Løfter om lojalitet?

Ifølge Dagens Næringsliv måtte Hareide love troskap til regjeringsplattformen han stemte imot for ett år siden, før han ble tildelt statsrådsposten. Dette stemmer med informasjon NTB har fått fra kilder tett på den tidligere partilederen. Spørsmålene om lojalitet gikk lenger enn det som er vanlig når nye statsråder hentes inn, blir det sagt.

Hareide vil ikke svare på hva han har måttet svare på eller love av lojalitet i samtaler med partileder Kjell Ingolf Ropstad eller statsminister Erna Solberg (H) før han ble utnevnt.

– Jeg skal ikke sitere fra den typen fortrolige samtaler. Men jeg er glad for at de har ønsket at jeg skal gå inn og gjøre den jobben. I alle roller skal en opptre ryddig og skikkelig, sier han.

Han sier også at de ikke har vært nødt til å «vedta» regler for om den tidligere partilederen kan utfordre sin etterkommer i diskusjonene partiet skal ha fram mot stortingsvalget i 2021. Arbeidet med nytt partiprogram er alt i gang.

Fram til da skal altså Hareide delta i en regjering basert på en plattform som han selv stemte mot. Han svarer en smule stotrende på spørsmålet om det var annet i Granavolden han var uenig i, enn at den betød at partiet skulle inn i regjering med Frp

– Jeg må være ærlig å si at store deler av Granavolden er jeg veldig begeistret for. Men noe er jeg ikke så begeistret for, sier han, men vil ikke peke på hva dette er.

– Siv var avhengig av meg

Utnevnelsen av Hareide har skapt reaksjoner, ikke minst i Frp, der han blir omtalt som en «rød klut». Det må de få lov til, sier Hareide, men minner om:

– Siv Jensen var avhengig av meg i Stortinget. Hun fikk sine budsjett igjennom på grunn av meg. Vi var ikke alltid enige, men vi hadde respektfull tone, sier han.

Hareide forteller at han har opplevd et «positivt press» om å gå inn i regjeringen. Spesielt fra dem som støttet ham i 2018, sier han, og mener det er et godt signal fra Ropstad å invitere ham inn i regjering.

Et gissel?

Kritikere mener imidlertid at Hareide nå blir et «gissel» for Ropstads politiske prosjekt, ifølge DN. Ifølge Aftenposten advarte hans tidligere rådgivere ham om at det å gå inn ville gi et godkjent-stempel på et politisk prosjekt han tidligere var mot og at ansvaret for å forsone partiet blir dyttet over på ham.

Etter partislaget, som endte med at Ropstad tok KrF inn i regjering i januar i fjor, har Hareide holdt seg i bakgrunnen. Han har også varslet at han ikke søker gjenvalg til Stortinget.

Likevel vil han ikke si at han er på vei ut av politikken.

– Det vil denne regjeringen ha betydning for. Jeg har sagt nei til gjenvalg. Det er en beslutning som jeg står fast på. Men denne regjeringen trenger ikke få en sluttdato i 2021. Det politiske kommentatorer spekulerer i at dette godt kan være en regjering som lykkes, det ville være mitt mål å bidra til, sier han.

