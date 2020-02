Byrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) sier til Bergens Tidende at byrådet ikke vil gå av før det skal stemmes over mistillitsforslaget som flertallet i byrådet stilte torsdag.

Det medfører at han og byrådet vil sitte til 11. mars, fordi det først er da forslaget om mistillit kan stemmes over i bystyret.

– Det er ingen tvil om at jeg mener det ikke er noe grunnlag for mistillit, og derfor ikke grunnlag for at byrådet går av. Det må være en beslutning bystyret tar. Vi vil selvsagt avvente den avgjørelsen fordi vi ikke er enige i den. Et flertall i bystyret må aktivt votere over det, sier Valhammer til avisen.

Byrådets avgang skjer etter at Høyre, Frp, FNB og SV torsdag gikk inn for mistillit mot skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap). Det skjedde i forbindelse med den såkalte Vigilo-saken der det i september i fjor ble avdekket en alvorlig sikkerhetssvikt i skoleappen Vigilo som brukes til kommunikasjon mellom foreldre og ansatte i skoler og barnehager.

Byrådsleder Valhammer signaliserte i forkant av mistillitsforslaget at hele byrådet vil gå av dersom det kom mistillit mot Engø.