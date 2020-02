Siv Jensen: – Å gjøre regjeringen litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring

– For kort tid siden ville Knut Arild Hareide (KrF) felle Erna Solberg (H) for å sette inn Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister. Det er ingen samarbeidsinvitasjon til Frp å utnevne han som ny samferdselsminister, sier Siv Jensen i et intervju på Frps nettsider.

– Jeg har kritisert regjeringen for å være for grå. Å gjøre den litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring, sier Jensen.

Hun gjentar dermed budskapet partiets parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, kom med i et intervju med NTB tidligere fredag.

– Noen av disse statsrådsutnevnelsene ville ikke vært vårt førstevalg, sier Limi til NTB.

Bakgrunn: Her er Erna Solbergs nye regjering

Lysbakken: – Det blir som å piske en død hest

– Raja har et svært svakt utgangspunkt

I tillegg til Hareide nevner Jensen utnevnelsen av Venstres Abid Raja som kulturminister som et problematisk trekk.

I intervjuet vises det til at Raja i fjor høst anklaget Frp for å drive «brun propaganda» i forbindelse med at han kritiserte et utspill fra Frp om snikislamisering. Jensen mener det gir ham et krevende utgangspunkt når han nå skal forsøke å få Frps stemmer i Stortinget.

– Raja har et svært svakt utgangspunkt og en betydelig jobb å gjøre om han ønsker noen form for samarbeid, sier Jensen.

Raja: – Dypt takknemlig for at jeg blir gitt dette privilegiet, å vise at jeg er god nok for Norge

Raja hyller Jensens ærlighet

– Jeg synes det er veldig bra at Siv Jensen sier det på en så ærlig måte. Jeg velger å tolke det som at det også er en oppfordring til at jeg skal ta initiativ og bedre samarbeidet der det er dårlig, sier Raja til NTB.

Raja understreker at han også tidvis har samarbeidet godt med Frp, og trekker fram samarbeidet med tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forrige stortingsperiode.

– Så legger jeg ikke skjul på at det også har vært turbulent til tider. Det å bygge relasjoner til Frp vil være en jobb for meg som statsråd.

Røe Isaksen arver Nav-skandalen: – Jeg er ikke her for å ha det gøy