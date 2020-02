Store forventninger til Raja som kulturminister

– Det er et spennende og litt uventet valg. Vi er avventende, for Trine Skei Grande har satt i gang veldig mye god politikkutvikling, sier direktør Kristin Danielsen i Kulturrådet til NTB.

Danielsen trekker fram at Grande la fram en «veldig inspirerende og ambisiøs» kulturmelding i 2018 og sier Raja er nødt til å følge opp:

– Vi er veldig opptatt av at det viktige arbeidet fortsetter. Her ligger det høye forventninger i Kulturrådet og kulturlivet generelt.

– Den første oppgaven blir kunstnermeldingen, som skal kartlegge kunstnerøkonomien, hvordan den ser ut, og hvilke tiltak departementet skal gjøre for å understøtte og utvikle den. Vi er veldig spente på hva kulturministeren mener om dette, sier Danielsen.

Kulturrådet er svært fornøyd med Grandes innsats i sin tid som kulturminister.

– Vi har jo hatt en veldig aktiv og engasjert kulturminister. Den viktigste jobben til kulturministeren er å synliggjøre kulturens kraft i samfunnet. Der synes jeg Grande har vært veldig god, så vi håper at det fortsetter, sier hun.

Lang kravliste

Forbundsleder Hans Ole Rian i Creo – forbundet for kunst og kultur har en lang liste over ting han mener Raja må ta tak i:

– Jeg forventer at han lytter til kunstnerne og deres organisasjoner, sier Rian til NTB.

Videre peker han på at Raja «må gå grundig inn i viktige saker» og trekker blant annet fram ABE-reformens påvirkning på kulturlivet, hvordan kulturskolens rolle som rekrutteringsarena til kulturlivet «må bedres» og situasjonen rundt Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken.

I tillegg sier Rian at LO-tilknyttede Creo ønsker å få etablert 100 prosents sykepengedekning for alle selvstendig næringsdrivende, inkludert kunstnerne.

– Det viktigste er dog at han setter seg grundig inn i de felt han nå får ansvaret for, noe jeg føler meg trygg på at han vil gjøre, sier Rian.

Idrett med på lasset

Som kulturminister får Raja også ansvar for idrettsfeltet. Han tas imot med åpne armer av Norges idrettsforbund (NIF).

– Jeg ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid med Abid Raja som ny idrettsminister. Norsk idrett er inne i en betydelig endringsprosess, og Kulturdepartementet har vært en viktig støttespiller i det pågående moderniseringsarbeidet. Med Abid Raja er jeg sikker på at det gode samarbeidet fortsetter, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Idrettsforbundet har nettopp levert sine innspill til den nye idrettsmeldingen.

– Den vil legge tydelige føringer for kurs og retning for den norske idrettspolitikken de neste årene. Vi skal bidra til at Raja som ny statsråd setter et solid fotavtrykk med denne meldingen. Vi tror den vil reflektere felles ambisiøse mål for norsk idrett i fremtiden, sier hun Kjøll.

